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下週一午後對流增加局部大雷雨 吳德榮曝颱風發展機率

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今天至週日水氣略減少，到了下週一（22日）水氣增多，午後對流的範圍略擴大、強度增強，應注意局部「大雷雨」的威脅。（資料照）

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今天至週日水氣略減少，到了下週一（22日）水氣增多，午後對流的範圍略擴大、強度增強，應注意局部「大雷雨」的威脅。（資料照）

2024/07/19 10:19

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地持續高溫炎熱，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今天至週日水氣略減少，到了下週一（22日）水氣增多，午後對流的範圍略擴大、強度增強，應注意局部「大雷雨」的威脅；另，台灣東方海面的熱帶擾動，「輕颱」存在的機率則已逐日提高至100％、「中颱」機率亦達50％。

吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」 專欄撰文提及，據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週一（22日）台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。溫度方面，各地區最高氣溫仍在37、38度左右，各地區氣溫為：北部25至38度，中部24至37度，南部24至38度，東部24至37度。

今日至週日（19至21日）水氣略減少，恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率；近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展及少部分平地；仍有局部「大雷雨」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯）的機率。

週一（22日）水氣再增多，午後對流的範圍略擴大、強度增強，應注意局部「大雷雨」（雷擊、強風、瞬間大雨......）的威脅。週二至週四（23至25日）受颱風外圍影響，視其靠近的程度而定，有不確定性，需再觀察。

據歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬機率圖顯示，週三（24日）南海擾動已在廣東海面，「輕颱」機率已從40%降回30％，並續降低；另一擾動在台灣東方海面，「輕颱」存在的機率則已逐日提高至100％；「中颱」機率亦達50％。美國模式（GFS）則大幅調整為在台灣東方海面北上，不再模擬登陸「花蓮」。由於各國模擬持續調整，無需妄下定論，應繼續觀察。

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