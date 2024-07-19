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不分上下課時間為學生解惑 嘉縣協同中學黃明真獲師鐸獎

協同中學數學老師黃明真獲得今年師鐸獎。（協同中學提供）

協同中學數學老師黃明真獲得今年師鐸獎。（協同中學提供）

2024/07/19 10:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕教育部7月18日公布師鐸獎名單，嘉義縣協同中學數學老師黃明真任教34年，無論上課或放學時間，只要學生學習時遇到疑問，她都配合解惑，教到學生解開疑問為止，獲師鐸獎實至名歸。

協同中學表示，黃明真老師日常教學認真，給予學生高品質課程內容，且學生課業上有疑問，不管是午休或放學時間，也無論是否她任課班級學生，只要學生肯問、肯學，她都無償指導，教學生教到沒有疑問。

黃明真作育英才無數，印象最深刻的就是一名學生顏伯勳，顏同學喜歡動手研究機械構造，最好奇荷蘭藝術家泰奧楊森的仿生獸，以此為靈感，以仿生獸為主題參加科展，國三時在全國科展獲得國中物理科第三名。

黃明真說，高中時顏伯勳夢想打造應用「球形馬達」的汽車辦理休學與自學，參加國際科展爭取保送大學資格。這段期間顏伯勳每天到她的辦公室讀書，她還幫忙擬定課程、介紹到各大學尋求資源，後來獲得新營創客基地、成大教授謝旻甫資源申請科教館青少年科學人才培育計畫，獲2018年台灣國際科展工程學一等獎等獎項、美國INTEL ISEF科學展覽競賽獲得工程機械第二名佳績，如今創立張量科技公司。

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