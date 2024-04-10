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北台灣明日顯著回溫「和中南部一樣熱」 未來一週有2波鋒面

未來一週有兩波鋒面接近，但溫度都是溫暖微熱。（氣象署提供）

未來一週有兩波鋒面接近，但溫度都是溫暖微熱。（氣象署提供）

2024/04/10 19:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕東北季風持續減弱，明天（11日）北台灣明顯回溫！中央氣象署預報，明天北台灣溫度將「和中南部一樣熱」，白天可達28度到31度，且水氣再減少。但氣象署也指出，未來一週將有2波鋒面通過，特別是下週二、週三的第二波鋒面會對北部和東半部地區帶來較多降雨。

氣象署預報員張承傳說，明天僅剩東南部地區有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；後天（12日）天氣也類似，降雨區域一樣、僅稍微多一點點雨量。

「週六會有第一波鋒面通過台灣北部海面，水氣會多、環境較不穩定」，張承傳說，這波鋒面通過北部海面，東部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳說，這波鋒面在週六很快過去後，下週日、週一（14日、15日）又恢復較穩定的天氣，下週二（16日）起又有一波鋒面接近台灣，是否會直接通過還得觀察，但會對北部、東半部帶來局部短暫陣雨，其它地區仍為多雲到晴，「但未來一週都算是溫暖、微熱的天氣」。

未來一週有兩波鋒面接近，但溫度都是溫暖微熱。（氣象署提供）

未來一週有兩波鋒面接近，但溫度都是溫暖微熱。（氣象署提供）

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