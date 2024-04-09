「早上6點半」打卡小北百貨 家長有共鳴：救急神隊友！

一名人母在臉書PO出一張「早晨6：30的小北百貨」照片，引起不少家長共鳴。（資料照）

2024/04/09 23:45

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名人母今（9）日在臉書PO出一張「早晨6：30的小北百貨」照片，引起不少家長共鳴，「睡前小孩派任務給父母」。但是，也有不少沒小孩的網友直呼，「看留言才懂」。

一名網友在臉書「爆廢1公社」分享一張小北百貨門口的照片，並寫下「早晨6：30的小北百貨...當媽懂的都懂...」。照片曝光後，瞬間引起許多爸媽的共鳴，忍不住留言表示，「當爸的也懂！」、「秒懂，小北真是好地方」、「真的是爸爸媽媽的救急神隊友！」、「真的不能沒有小北」。

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不少家長直呼，「小孩真的很喜歡在所有店都關門的時候才說要帶什麼去學校」、「小孩常常在睡前才想到老師交代要帶什麼什麼的！這個時候的小北，就是哆啦a夢百寶袋的概念」、「為什麼不早說，為什麼不早說」、「老師說要買什麼帶什麼，應該小北都能應急，圓規、水彩、色筆、便當袋/盒，比起百貨公司，小北更百貨」、「小孩最愛睡前才說缺什麼，只好半夜跑去小北補貨。」。

還有網友看完留言才驚覺，「難怪常常一早看到很多媽媽爸爸載小孩來小北，想說為什麼不先送小孩去學校」、「我們家附近的書局7點就開，可能是為了應付附近兩間國小的」、「原來這是小北百貨24H的原因！」、「小北百貨又沒多便宜，原來跟價格沒關係，是方便問題。」。

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