台南首推幼兒飲食營養教育大補帖 小朋友客串臨演「超頂真」

台南市府今日發表「幼兒飲食營養教育大補帖」，示範如何培養幼兒正確飲食觀念。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/09 21:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕現在生活中充斥許多加工食品、含糖飲料，也造成幼兒喜歡吃甜食、油炸物的不健康飲食習慣。台南市今（9）首度發表「幼兒飲食營養教育大補帖」，示範如何教導幼兒從小養成喜歡吃原態性食物，降低兒童肥胖問題。

這項行動策略，以「我的餐盤」6個口訣設計教案，包括每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙。今天示範教案模擬整個上課情境，教保員說「胖國王」故事與小朋友互動，小朋友上課超認真，童言童語脫稿演出，還爆問胖國王：「你有沒有每天吃鹹酥雞」，逗得全場哄堂大笑！

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南市教育局長鄭新輝指出，據衛生福利部國民健康署公布的「台灣肥胖防治策略」，我國2個月至6歲的幼兒肥胖及過重比率為15.2％。學齡前幼兒是飲食生活習慣養成的重要時期，從小培養喜歡吃原態性食物、均衡飲食不偏食、不喝含糖飲料、少吃油炸物與甜食相當重要。

教育局結合飲食營養教育諮詢團隊，共同開發幼兒飲食營養教育大補帖方案，由全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果等6大類食物發想，採統整式課程，兼顧認知、情意、技能面向，完成31個豐富有趣的教學方案。

例如水果類教案，幼兒可以分享自己喜歡的水果，藉著社區踏查及繪本閱讀，認識當季水果；或是以自己的拳頭模擬適當的水果量，並利用不同顏色的蔬果進行創意鋪排，攝取不同種類蔬果。透過師生共同約定、小組討論與問答等檢核活動，逐步培養幼兒正確飲食行為與習慣。

市長黃偉哲表示，台南市是全國第1個從幼兒園階段就開始系統性推動飲食教育的城市，希望能協助孩童培養均衡飲食習慣，並改善其偏食行為。

南市首推「幼兒飲食營養教育大補帖」，希望能提升幼兒良好飲食行為。（南市教育局提供）

台南市今日發表「幼兒飲食營養教育大補帖」，現場示範教案，小朋友上課很認真。（記者洪瑞琴攝）

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