花蓮強震》天祥成孤島第3天空投持續運補 後撤傷病患、幼兒58人

災害應變中心今透過直升機運補物資到天祥、西寶國小等地區，並將受困飯店的旅客若有急病、幼兒的部份先接下山。（記者王錦義攝）

2024/04/05 15:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震後第三天，中橫公路中斷，天祥地區震成孤島，有600多人等待道路搶通，災害應變中心今透過直升機運補物資到天祥、西寶國小等地區，截至目前從天祥地區透過直升機5架次後撤傷病患、幼兒等合計58人，另外九曲洞上午也順利救出9人，今天累積撤出67人。

依據應變中心統計，中橫天祥地區、西寶國小、晶英酒店、天祥活動中心、郵局、天主堂、天祥台電等地有近700人受困，人員安全有物資，但經過2天已經逐漸缺乏，空勤直升機今天一早7點33分升空，並搭載特搜6人及民生物資前往，並針對天祥地區有患病、幼兒及其家長等老弱婦孺病優先由直升機送下山。

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從上午到現在已經執行直升機五架次接送合計58人下山，包含8名幼兒，送下山的民眾先由檢傷站由醫護人員進行檢傷，若有緊急狀況則由救護車轉送到醫院治療。

花蓮特搜副隊長吳佳奇說，目前天氣逐漸轉壞，直升機能送多少就多少，天氣不允許，就在晶英酒店就地避難，早上送了好幾架次補給食品到西寶、晶英那邊，糧食無虞，就地避難沒問題。

被接下山的旅客說，這幾天在飯店基本上都過得去，有發電機，飲食、飲水都還有，但到了昨天飲用水逐漸不夠，但有看到直升機運補很多物資上山，除了一直餘震想要趕快離開，待在飯店是很安全的。

災害應變中心今透過直升機運補物資到天祥、西寶國小等地區，並將受困飯店的旅客有急病、幼兒的部份先接下山。（記者王錦義攝）

災害應變中心今透過直升機運補物資到天祥、西寶國小等地區，並先把急病、幼兒接送下山。（新城警分局提供）

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