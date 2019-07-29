07/29 各報重點新聞一覽

2019-07-29 07:19

自由時報

中配健保卡借表妹 用掉90萬醫療給付

台灣健保舉世聞名，冒用健保卡事件卻頻傳。去年一名中國籍配偶將健保卡給罹患胃癌的表妹冒用，使用醫療費高達約九十萬，仍不幸宣告不治，直到開立死亡證明書時，差點成為「死人」的持卡人才說出實情。衛福部健保署已發函各醫療單位，要求落實雙證件查核，以減少冒用案件。

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國民黨通過提名韓國瑜 黨內：拉回郭 馬要負責

國民黨全代會昨通過提名高雄市長韓國瑜參選二○二○總統選舉，但角逐黨內總統初選失利的鴻海創辦人郭台銘缺席全代會，且未來動向不明，前台北縣長周錫瑋、前立委盧嘉辰均指前總統馬英九是當時請郭董出來參選的人，應把郭拉回國民黨。

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連向3警局開槍 嫌遇圍捕自戕

台灣治安史上最囂張槍擊犯!?有槍砲刑案紀錄的三十歲男子賴尚俞，昨晚開賓士休旅車到中市太平區一處民宅開槍，儘管已被警方鎖定追緝仍肆無忌憚，竟又回到市區分在台中市警局及所屬兩個分局前開槍示威，警方動員大批警力圍捕，一路跟監賴嫌座車到南投埔里，以優勢警力夾車，逼迫其棄械投降，未料賴嫌一個大迴轉後竟在車內舉槍自盡，全案正由警方偵辦中。

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聯合報

聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

二○二○總統大選，國民黨確定推出高雄市長韓國瑜代表藍營出征。本報最新總統選情調查發現，若為藍綠對決的局面，韓國瑜和蔡英文各以三成二支持度戰成平手。若柯文哲加入戰局，在三強爭霸情形下，韓國瑜暫以二成九支持度領先柯文哲的二成五及蔡英文的二成二。

不過，值得注意的是，無論是藍綠對決或三強爭霸，韓國瑜的聲勢都較一個月前的調查下滑六到十一個百分點，未決定比率則上升七到十二個百分點，選民支持意向轉趨觀望。

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獨／救台鐵！ 林佳龍首表態支持公司化 但要有這個才行

聯合報日前披露，台鐵準點率去年降到10年新低，誤點的背後源自於「差不多就好」的組織文化，交通部長林佳龍接受聯合報專訪表示，台鐵公司化是應要走的方向，但須搭配轉型與配套。他透露，他已建議行政院提高層級組成跨部會改革推動小組，檢討內容就包含公司化，「府院領導力與決心，如果（府院）不支持，任何事都是紙上談兵」。

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中國時報

下架民進黨！韓國瑜出征選總統 射穿雲箭號召大團結

國民黨全代會昨正式提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統。韓國瑜致詞時痛批民進黨，只見綠營精英吃香喝辣，忘記世上苦人多，成了「貪汙、腐敗、愛權力」的代表；韓也呼籲海外僑胞，一人一信寫給僑居地的政治精英，訴說台灣人在民進黨執政下的辛苦，「射出一支穿雲箭，青天白日重新現」，讓中華民國國旗在海內外重新飄揚。

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港警強勢清場 示威者縱火

香港團體28日發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方21日向示威者開槍。昨日下午3時許，集會示威群眾就兵分二路，一路向東往銅鑼灣，一路向西朝中聯辦前進。晚間8時港警開始清場，並施放催淚彈、海綿彈及橡膠彈等多款子彈，示威者也不甘示弱，於多處地點縱火。截稿前雙方仍在上環一帶對峙中。

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