07/28 各報重點新聞一覽

2019-07-28 07:16

自由時報

「超買」改口違法》私菸案第6天 蔡道歉了

國安特勤人員涉嫌利用總統出訪期間運載大量私菸，從廿二日事發到昨日的第六天，蔡英文總統首度向國人致歉，並以「涉嫌違法私菸的案件」定調，改口修正之前以「超買」形容此事件的用詞。

蔡英文強調，對於這次事件引發的弊端，以及此弊端長期存在於政府機關，沒有被及時改革處理，她向國人表示歉意；蔡總統並說，無論此弊端經歷多少政府、在哪個時代發生，現今的執政者都應該一肩扛起、查辦到底。

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近29萬人擠爆新界街頭 「光復元朗」港警射催淚彈

香港反送中抗爭已連續八週，廿七日未獲港警同意舉辦的「光復元朗」遊行吸引近廿九萬黑衣人自發性參與，擠滿新界元朗區街道，創下新界史上少見的壯觀場面，港警則動員三千人戒備。廿七日傍晚，包括速龍小隊（特別戰術小隊）在內港警強勢清場，發射胡椒噴霧、催淚彈、橡膠子彈，與民眾爆發激烈衝突。

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釣客福音 逾50漁商港可合法釣魚

逾百萬釣友有福了！行政院經協商敲定，全台漁港與商港確定劃定逾五十個區域可合法釣魚，這逾五十處的主要名單出爐，不少第一、第二類漁港與各地十多個商港都名列其中，中央主管的第一類九個漁港將劃定五個，包括宜蘭縣烏石漁港、基隆市八斗子漁港、新竹市新竹漁港，台南市安平漁港，屏東縣東港鹽埔漁港。其中安平漁港、東港鹽埔漁港與新竹漁港是首次新開放供垂釣的第一類漁港。

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聯合報

藍全代會今登場 嚴防嗆韓破壞團結

國民黨今天召開全國代表大會，正式通過提名高雄市長韓國瑜為總統候選人，韓國瑜將發表參演說，內容包括兩岸、人民發財、經濟等議題，以及如何喚起國民黨員團結的心，並喚起民眾了解台灣處境的艱困。由於鴻海創辦人郭台銘的支持者動作不斷，為營造團結勝選氣勢，黨中央全力戒備，嚴防全代會出現嗆韓的動作，讓團結走調。

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綠：私菸案、柯參選？藍內訌？ 大選變數

國民黨今天將正式通過提名高雄市長韓國瑜為總統候選人。據了解，負責蔡英文總統明年連任選戰的行政院前副院長林錫耀、總統幕僚洪耀福，昨天與民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、副秘書長郭昆文及新任的副秘書長林飛帆會面，就選戰定位、分工、協調、人力等交換意見，已有初步共識。

民進黨人士不諱言，除了國安特勤人員涉嫌違法私菸是民進黨明年選戰的新挑戰，台北市長柯文哲是否參選，以及國民黨是否會有其他人出來挑戰韓國瑜，也是民進黨關注的變數。

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中國時報

總統府止血 懲處7將校

特勤人員涉嫌違法私菸案，總統府昨針對管理督導缺失，公布懲處名單，已調職的前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長各記一大過處分。

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反修例擴大 商業觀光面臨挑戰

從6月9日百萬人反送中延續到612遊行開始，616上街、617三罷、619第二次反送中、71回歸日占領立法會、721白衣人施暴、726機場「和你飛」、昨天727光復元朗、到今天不准也要「行街」（逛街）的上環遊行，香港50天來，街頭不斷爆發抗議示威，而且方興未艾，讓經濟掛帥的香港，面臨挑戰。

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