近29萬人擠爆新界街頭 「光復元朗」港警射催淚彈

2019-07-28

首次反送中遊行 當局拒同意

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港反送中抗爭已連續八週，廿七日未獲港警同意舉辦的「光復元朗」遊行吸引近廿九萬黑衣人自發性參與，擠滿新界元朗區街道，創下新界史上少見的壯觀場面，港警則動員三千人戒備。廿七日傍晚，包括速龍小隊（特別戰術小隊）在內港警強勢清場，發射胡椒噴霧、催淚彈、橡膠子彈，與民眾爆發激烈衝突。

根據香港法律，參與未經批准的集會，最重面臨五年監禁，但下午三時仍有大批民眾手舉「官商鄉黑警勾結」、「警黑勾結可恥」等標語，高呼「黑警可恥」、「光復香港，時代革命」等口號，從水邊村遊樂場沿著元朗大馬路，遊行前往發生七二一暴力事件的港鐵西鐵線元朗站，形成被「黑潮佔領」的壯觀景象。遊行申請人鍾健平稱約有廿八．八萬人「遊元朗」。警方表示，此次遊行不合法，不會公布參與人數。

黑潮佔領 新界少見壯觀場面

廿七日傍晚五時過後，港警強勢清場，有示威者用充水式護欄、交通指示牌、垃圾桶等障礙物阻止鎮暴警察推進，向警員投擲水瓶、石塊、雨傘等物品，噴漆塗鴉與拆解警車，以雷射筆照射警員；港警則以強光照射示威者，發射橡膠子彈與多枚催淚彈驅散民眾，有記者受傷倒地，並有一枚催淚彈擊中一間老人院的屋簷。國際特赦組織則譴責港警在人口密集區發射催淚彈。

警方強勢清場 爆發流血衝突

至晚間七時許，各地示威者逐步撤離，但仍有數百人在元朗站前與警對峙；九時二十二分警方突然推進，施放催淚彈、海綿彈，雙方再起衝突。十時過後，示威者正撤離，速龍小隊與鎮暴警隊衝入元朗站內圍捕稍早攻擊警方人士，雙方爆發短暫衝突，警方則施放胡椒噴霧，武力制伏並拘捕多人，車站地面留有明顯血跡。香港醫院管理局廿七日證實，至少九人受傷，其中五人情況嚴重。

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