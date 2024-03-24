桃園警匪駁火約百槍！ 犯嫌住處搜出大批空氣、瓦斯槍

桃園警分局局長吳坤旭主持記者會。（記者鄭淑婷攝）

2024/03/24 11:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕43歲男子楊景隆23日駕駛銀色BMW轎車，囂張持槍掃射桃園警分局景福派出所，又在桃園區力行、永安路口與警方駁火，警方發現楊嫌身穿防彈背心，左後背心上有1顆彈痕，身上毫髮無傷，似乎早有預謀，除了車上搜出1把改造衝鋒槍、2把類似90改造短槍及30顆子彈，住處更搜出大批空氣、瓦斯槍，包括其臉書貼出的3把槍，疑似準備用來改造之用，駁火現場警方總計開了59槍，從現場彈殼研判，楊嫌開了約40槍，所幸派出所、駁火及攔截路口3個現場，都沒有波及無辜民眾。

桃園市警察局長吳坤旭親自主持記者會，他表示，案發後警網於短短30分鐘內迅速攔截制伏，整個案子的作案動機及相關槍械來源，會全面偵辦深入追查，務必釐清相關作案動機，對於派出駐地安全也會加強。

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全案發生於23日深夜10點51分，楊嫌先開車持槍掃射景福所，勤指中心獲報立即發動警網圍捕，包括鄰近分局、派出所共12車36人，追緝至桃園區力行路近永安路、埔子所對面，蔡員與高姓員警趕往追捕時，楊嫌公然朝員警開槍，造成蔡員左肩中彈送醫，蔡員負傷倒地仍英勇反擊，朝楊嫌車輛連開12槍，楊嫌車輪破胎仍續逃至永安、富國路口，被警車前後包夾，仍作困獸之鬥開槍，最後被警方制伏，車內搜出3把改造長、短槍及30顆未擊發子彈，他身上穿有防彈背心，防彈背心左後方有1顆中彈痕跡，身體毫髮無傷，他在警局偵訊中。

警方在3個現場搜尋彈殼，清查楊嫌總共開了約40槍，警方開了59槍，楊嫌作案前在臉書PO出3把槍照，稱「不滿警方吃案」，經比對楊嫌作案槍枝與照片內的槍枝不同，警方另到楊嫌住處搜索，起出大批空氣、瓦斯槍，疑似要做為改造之用。

據悉，楊嫌自稱是「大樹林」幫派分子，但他沒有組織相關前科，過去2件前科都是槍炮案件，去年5月曾被桃園市刑大逮捕，他以放款借貸維生，吸收小弟從事不法，為防身避免遭受報復而持有槍械，當時在其位於龜山區住處查獲大批空氣槍，經篩檢有2支空氣槍具殺傷力。

針對楊嫌聲稱是不滿警方吃案才犯案，警方表示，並沒有吃案等情形，作案動機等仍待調查。

桃園警分局蔡姓員警下車攔截前方楊嫌車輛。（記者鄭淑婷翻攝）

楊嫌去年5月曾被桃園市刑大逮捕，位於龜山區住處查獲大批空氣槍，經篩檢有2支空氣槍具殺傷力。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局偵查隊長陳志維。（記者鄭淑婷攝）

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