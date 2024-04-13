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彰化警追捕移工開槍 自己反中槍原因曝

彰化警員追捕移工開2槍，移工與自己各中1槍，和美警方公布密錄器，強調「員警遭攻擊」才會開槍。（警方提供）

彰化警員追捕移工開2槍，移工與自己各中1槍，和美警方公布密錄器，強調「員警遭攻擊」才會開槍。（警方提供）

2024/04/13 21:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣呂姓警員追捕泰國移工開2槍，警員自己竟也中1槍，和美警分局今晚公布密錄器，證實呂員是因遭移工攻擊才開槍，而呂員用槍時機與細節，則等鑑識、彈道分析出爐後再釐清。

和美警分局的分局長洪再德今晚親上火線說明案情，強調塗厝派出所呂員是在今天下午執行巡邏勤務時，在伸港鄉溪底路發現一部無號牌又改裝的電動自行車，呂員想要上前攔查，結果移工看見警察卻加速逃跑，員警見情況不對，有犯罪之虞隨，馬上就在後追蹤。

警方指出，呂員追蹤移工，發現移工在伸港鄉文工八街和興工路附近停下來，整個人就躲到隔壁工寮，呂員拔槍警戒進入工寮，員警因為遭到移工攻擊，雙方發生扭打，由於移工身材魁梧，員警在扭打過程中開了2槍，造成移工左胸中彈，呂員也左手臂中彈，雙雙送醫治療，沒有生命危險。

根據在場的目擊者指出，員警開槍造成自己與移工都雙雙中槍受傷，中槍的移工坐在地上，員警則站著高喊「叫救護車」，兩人都呈現痛苦狀，而目擊者則一再向員警強調，移工身上沒有槍，並拿東西給移工擦拭受傷的左胸。

警方指出，這位泰國移工並非失聯移工，今年初才來到台灣的工廠上班，但是否涉及刑案，則在調查釐清中。 至於員警的開槍時機部分，則等鑑識、彈道分析出爐後再來釐清。

彰化員警追捕移工開2槍，目擊民眾見到兩人都面露痛苦狀。（民眾提供）

彰化員警追捕移工開2槍，目擊民眾見到兩人都面露痛苦狀。（民眾提供）

彰化和美警分局的分局長洪再德說明案情。（民眾提供）

彰化和美警分局的分局長洪再德說明案情。（民眾提供）

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