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高雄民生醫院開錯刀》主刀醫師陸希平出面道歉 否認竄改病歷

主刀醫師陸希平今晚出面回應道歉，否認竄改病歷也未推病人到開刀房。（資料照）

主刀醫師陸希平今晚出面回應道歉，否認竄改病歷也未推病人到開刀房。（資料照）

2024/04/12 22:56

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〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院被控「搞錯病患開錯刀」的主刀醫師陸希平，今晚出面回應，並對社會表達致歉，但強調自己沒有推病人去開刀房，是巡病房途中接到麻醉科電話，通知病人血壓不穩趕去處理後，事後才知道開錯刀，也絕無造假病歷情事。

陸希平表示，當天到醫院安排病人手術時，是由開刀房與病房進行病人身分確認，接著由病房送病人到開刀房，他強調過程全由病房跟開刀房去對接。

他在醫院其他的單位巡房，突然接獲麻醉科的電話，獲知送錯的黃姓病人，原本應該是張姓病人，但黃姓病患血壓不穩，低到50、30左右，才趕去花了10多分鐘，完整處理後，發現病人有誤，其中包含打點滴，處理後，病人生命症狀改善，才被告知病人送錯了。

他解釋病患因無行為能力，得知開錯刀後，便通知機構取得同意書，他坦言，因屬緊急狀況，採緊急避難方式，才去完成這份事後的同意書。

至於被質疑竄改病歷部分，陸希平強調絕無竄改，他說，同意書是我親自撰寫有關醫生該寫的部分，病人家屬或病人法定代理人親簽部分，是請開刀房護理師親自交給機構的護理長，可能是用傳真處理，完成這張同意書，強調自己絕不會去寫不該是他寫的部分。

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