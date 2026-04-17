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    首頁 > 政治

    立法院三讀通過《刑訴法》修正！酒駕、殺童及兒少性剝削等罪納預防性羈押事由

    2026/04/17 12:04 記者陳政宇／台北報導
    立法院會今天（17日）三讀通過「刑事訴訟法第101條之1條文修正案」，擴大預防性羈押適用範圍，納入「刑法」不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及兒少性剝削、「詐欺犯罪危害防制條例」等罪。（記者方賓照攝）

    立法院會今天（17日）三讀通過「刑事訴訟法第101條之1條文修正案」，擴大預防性羈押適用範圍，納入「刑法」不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及兒少性剝削、「詐欺犯罪危害防制條例」等罪。（記者方賓照攝）

    立法院會今天（17日）三讀通過「刑事訴訟法第101條之1條文修正案」，擴大預防性羈押適用範圍，納入「刑法」不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及兒少性剝削、「詐欺犯罪危害防制條例」等罪。

    立法院司法及法制委員會今年1月29日併案審查民進黨立委陳培瑜、台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委吳宗憲所提的「刑事訴訟法第101條之1條文修正草案」，司法院贊同修法並提出建議修正條文，最後初審通過在場立委提出的修正動議。立法院會今天完成三讀程序。

    現行「刑事訴訟法」第101條之1條規定，被告經法官訊問後，認為犯刑法強制性交罪、殺人罪、傷害罪等各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押的必要者，得羈押之。

    三讀條文在預防性羈押事由中增訂多款罪名，包括「刑法」不能安全駕駛罪、殺幼童罪、凌虐或妨害未成年人健康發育罪、妨害性影像罪、加重妨害性影像罪、供人觀覽性影像罪、製作不實性影像罪、第302條之1的妨害自由罪。

    此外，三讀條文也將「兒童及少年性剝削防制條例」第36條第1項至第5項，以及第38條第1項、第3項、第4項之罪，與「詐欺犯罪危害防制條例」第43條、第44條之罪，及「組織犯罪防制條例」第3條第1項前段之罪等罪，納為預防性羈押事由。

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