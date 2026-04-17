李乾龍座車被裝追蹤器？前警察打臉：裝在失智老人包包上的

國民黨副主席李乾龍傳座車遭人裝設定位追蹤器，警方調查發現，該裝置為市面上常見的「防丟定位器」。（記者徐聖倫翻攝）

國民黨副主席李乾龍傳座車遭人裝設定位追蹤器，警方調查發現，該裝置為市面上常見的「防丟定位器」。曾擔任警察的石明謹表示，該物被稱作「防丟器」或是「尋物器」：「一般會掛在鑰匙圈或是失智老人的包包上面。」

石明謹昨（16）日晚上在臉書發文表示，這種防丟定位器，既不能運算軌跡，也不能精確定位，而且會有時間延遲，例如定位顯示在台北火車站附近，時間也許是20分鐘前，方圓50公尺內都有可能。「這東西一般會掛在鑰匙圈或是失智老人的包包上面，價格從199到1000出頭不等，它的功能並不是GPS定位，也不需要安裝。」

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他指出，這種工具只有移動遲緩或是在原地不動的物品，使用起來才有意義，「大概就是會讓你想起來你在火車站用過那些設施，東西可能掉在那裡這樣而已，或是監控家中長輩、小孩有沒有跑到很遠的地方。」

石明謹也分享他過去的經驗，表示很可能是有人坐在車上不小心掉落，或是失智老人在小吃店吃完滷肉飯忘記拿走。

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