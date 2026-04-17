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    首頁 > 政治

    四川花椒現形！四叉貓揪一串正妹頭像帳號 疑李四川「共用網軍」

    2026/04/17 12:44 即時新聞／綜合報導
    四叉貓說，這些帳號還是「共用網軍」，點開來一看，都是發一樣的文。（取自四叉貓臉書）

    四叉貓說，這些帳號還是「共用網軍」，點開來一看，都是發一樣的文。（取自四叉貓臉書）

    網紅四叉貓日前發文指出，一個新創立的臉書粉專「四川花椒」近日發布第一篇文章就是寫國民黨新北市長參選人李四川去白沙屯進香。他發現已經有好幾個藍營粉專追蹤該號，懷疑是李四川的側翼粉專。今日他再度指出，他把點讚的帳號一一列出，發現一票美女頭像的帳號根本就是「假帳號網軍海」，而且還是「共用網軍」，且這批網軍還有相同特色，令人質疑這算是藍營哪一個派系的網軍？

    四叉貓今日在臉書發文表示，前天「四川花椒」發了第二篇文，讚數就有2000多，他直覺有問題，於是把點讚的帳號列出來翻找，「果然是假帳號網軍海！」

    他還表示，這些帳號還是「共用網軍」，點開來一看，都是發一樣的文。他也指出，這批網軍的特色都是：支持高虹安、支持陳見賢、支持李四川、攻擊徐欣瑩。他也好奇：「這樣算是藍營哪一個派系的網軍呢？」

    四叉貓在留言區也貼出四川花椒「追蹤者」清單，發現一票藍營粉專都在該帳號啟用後第一時間追蹤，他不禁嘆道：「好好幫忙引流就夠啦，硬要買假帳號來點讚幹嘛？」

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