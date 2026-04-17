立院三讀》教師停聘冤案補償 補發本薪及學術研究加給

立法院會今（17日）三讀通過「教師法修正案」，納入冤案補償條款，經校事會議調查後，若停聘事由消滅、未受解聘或終局停聘處分，將補發停聘期間的本薪與學術研究加給。（資料照）

立法院會今（17日）三讀通過「教師法修正案」，納入冤案補償條款，經校事會議調查後，若停聘事由消滅、未受解聘或終局停聘處分，將補發停聘期間的本薪與學術研究加給。

立法院教育及文化委員會本月1日併案審查朝野立委所提「教師法修正草案」，第25條通過教育部建議的版本，第53條則照民眾黨團版本通過，全案不須交由黨團協商。立法院會今天完成三讀程序。

請繼續往下閱讀...

三讀條文明定，依第18條第1項或第21條第2款、第3款停聘的教師，停聘期間不發給待遇。依第21條第1款、第22條第1項、第23條第6項停聘的教師，於停聘期間不發給待遇；停聘事由消滅後，未受解聘或終局停聘處分，並回復聘任者，補發其停聘期間全數本薪（年功薪）及學術研究加給。

此外，依第22條第2項停聘的教師，於停聘期間發給半數本薪（年功薪）及學術研究加給；調查後未受解聘或終局停聘處分，並回復聘任者，補發其停聘期間未發的本薪（年功薪）及學術研究加給。

三讀條文並規範，本法修正條文自公布日施行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法