李鴻源讚中方安排細 葉耀元嗆：國民黨幫中共當然對你好

國民黨智庫副董事長李鴻源（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中並會晤中共總書記習近平，隨團的國民黨智庫副董事長李鴻源近日受訪指出，這趟行程讓他感到對岸在安排上功課做得很仔細，且習在會談中也刻意避開統一相關議題。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元向藍營提出2個問題，更嘆說「國民黨這種自欺欺人的行為，我完全看不下去」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，報導內容為「國民黨主席鄭麗文近日率團赴中國大陸訪問，並與中國最高領導人習近平會面後，北京緊接著公布10項對台措施；隨團出訪的國民黨智庫副董事長李鴻源16日在《POP大國民》節目中表示，這趟行程讓他感受到對岸在安排上『功課做得很仔細』，而習近平在會談中也刻意避開敏感的統一議題，從頭到尾都在談兩岸如何就實際問題展開交流。」

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葉耀元提出質疑，首先，「一家人」是哪一種一家人？同姓不同家還是要被綁在一個房子內的一家人？用模糊的方式來詮釋兩岸關係，並不會幫助台灣變得更好，只會給中國更多可以滲透台灣以及在國際社會消滅台灣存在事實的機會。

再者，共產黨用軟性的態度對待國民黨，是為了對比中國對目前民進黨政府的強硬態度，以此來說服民眾，如果國民黨執政的話，中國對台灣會比較好。葉耀元酸說，「是啊，國民黨都在幫忙中共奪取台灣了，他當然要對你比較好囉」，但犧牲的是我們自己的主權跟自主性，且在美中競爭的框架之下，親中就是反美。這並不是台灣人想要的未來！

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