履行對台承諾！美參議員新版「台灣關係強化法」要求評估保台能力

美國跨黨派聯邦參議員匡希恆。（路透資料照）

美國跨黨派聯邦參議員匡希恆（John Curtis，共和黨籍）與瑪斯托（Catherine Cortez Masto，民主黨籍）15日聯合提出2026年版「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），適逢「台灣關係法」立法47週年，法案要求戰爭部長聯同印太司令部司令，每年向國會提交機密報告，全面評估美國是否具備足夠軍事能力履行「台灣關係法」對台承諾，堪稱對美國保台能力的年度總體檢。

有別於過去版本，此次法案方向更強調軍事整備。法案首先明確定義「台灣有事」（Taiwan Contingency）情境，涵蓋顛覆或瓦解台灣治理機構、佔領台灣管轄領土、侵犯台灣領土完整，以及對台灣採取重大行動，包括海上封鎖、奪取外島，以及癱瘓台灣政府運作或基本服務的重大實體或網路攻擊。同時也將「灰色地帶戰術」納入法律定義，涵蓋軍事、準軍事、網路、太空、經濟、資訊及法律等武力門檻以下的脅迫手段。

請繼續往下閱讀...

在評估項目上，法案要求報告須涵蓋美軍嚇阻大規模兩棲入侵、海空封鎖及飛彈攻擊的能力；美國抵禦跨空域、海域、網路、太空、經濟及資訊領域持續脅迫的能力；印太地區的戰備狀態，包括基地進出、飛越權、機動力、後勤韌性、預置物資及彈藥充足程度；高強度衝突情境下的彈藥消耗速率與補充時程；國防工業基礎能否支撐不少於一年的長期衝突；以及供應鏈中斷、網路攻擊或反介入／區域拒止（A2/AD）策略所帶來的脆弱性。

法案也特別要求評估美國在同時應對俄羅斯、伊朗、北韓或恐怖組織發動侵略的多戰線情境下，是否仍有能力履行對台承諾，此一條款反映了當前美國在中東戰事消耗下，國會對印太軍力是否被稀釋的現實憂慮。此外，法案更要求評估盟國與夥伴在台海嚇阻及抵禦灰色地帶脅迫上的可用性、可靠性與充足性。

針對評估結果，法案進一步要求報告須具體指出當前的能力缺口與脆弱性，推估未來10年在現行預算下的差距趨勢，並提出包含預算、兵力態勢、國防採購、工業基礎及立法層面的改善建議與時程。報告以機密形式提交，但可附非機密版摘要；提交後30日內，戰爭部長須向國會相關委員會進行機密簡報。法案同時明文規定，不構成武力使用授權，也不改變或取代「台灣關係法」現有法定要求。

匡希恆表示，自1979年「台灣關係法」立法以來，國會始終在美台關係中扮演主導角色。此法案旨在確保國會掌握所需資訊，以評估美國的軍事態勢、工業基礎與同盟關係，是否足以嚇阻衝突、維護台海和平。

瑪斯托則強調，在中共試圖擴大印太地區影響力之際，美國仍致力於保衛盟友台灣、嚇阻中國侵略，必須確保軍事準備就緒，有能力履行保台義務，不能等到第一槍打響才發現措手不及。

美國跨黨派參議員所提2026年新版「台灣關係強化法案」中，明確要求美國戰爭部每5年進行軍事體檢，確保有足夠能力履行「台灣關係法」中規定的對台承諾。（記者方瑋立翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法