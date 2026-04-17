粉紅超跑急行軍！狂走12小時橫跨雲彰 今午駐駕彰化竹塘幸竹宮

白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，今（17）日午間停駕彰化縣竹塘鄉的「幸竹宮」，預計下午3點起駕繼續北上。（記者陳冠備攝）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香，今（17）日凌晨約1點左右在數萬信徒喊呼聲中從北港朝天宮起駕回鑾，鑾駕沿台19線一路狂飆，11點半左右通過自強大橋進入彰化縣，狂走約38公里還不停歇，終於在午間12點半決定停駕於彰化縣竹塘鄉的「幸竹宮」進行午休，預計下午3點起駕繼續北上。

白沙屯媽祖於昨日（16日）晚間9點在北港朝天宮大殿舉行「刈火」儀式，廟內近千名香燈腳一同誦念1600多張疏文，並逐一投入萬年香火爐焚化，場面壯觀，儀式結束後白沙屯媽祖、山邊媽祖、爐主媽祖分別登轎起駕回鑾。

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回鑾途中，「粉紅超跑」展現turbo模式，從凌晨1點起駕，一路疾行近12小時約38公里，讓不少香燈腳大喊吃不消，最後在午間12點半，決定停駕在彰化竹塘幸竹宮休息，午休至下午3點起駕。

據了解，白沙屯媽祖並非首次造訪竹塘幸竹宮。早在2017年，媽祖鑾轎就曾在此停駕，當時更以獨特的「360度踏廟地」方式進入廟中，此舉被視為媽祖神蹟的展現，至今仍在香燈腳與當地信眾間傳為佳話。

「粉紅超跑」從今日凌晨1點起駕回鑾，狂走約38公里，終於在午間12點半，決定停駕於彰化縣竹塘鄉的「幸竹宮」進行午休。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台網站）

白沙屯媽祖睽違9年蒞臨幸竹宮停駕，當年鑾轎以獨特的「360度踏廟地」方式進入廟中，至今仍在香燈腳與當地信眾間傳為佳話。（畫面擷取白沙屯媽祖網路電視台網站）

白沙屯停駕彰化縣竹塘鄉的「幸竹宮」進行午休，成千上萬名信眾湧入膜拜。（記者陳冠備攝）

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