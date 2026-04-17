京都男童命案最新！繼父坦承下狠手 兇殘犯案手法細節曝光

日本京都府南丹市的11歲男童安達結希失蹤近3週後，13日被發現陳屍山區。（圖擷自「@mokkougenta」X帳號）

日本京都府南丹市的11歲男童安達結希失蹤近3週後，13日被發現陳屍山區，繼父安達優季16日被捕，他也坦承犯行。日媒稍早消息指出，安達優季偵訊時供稱，自己在衝動之下勒頸殺害了男童。

現年37歲的安達優季為南丹市的一名上班族，被捕後，他承認將兒子安達結希的屍體遺棄在南丹市的森林中，他已坦承「毫無疑問是我幹的」。他除了坦承棄屍，也承認是自己殺害了安達結希。

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根據《富士新聞》獨家報導，安達優季在被逮捕前的「任意詢問」（在正式逮捕令之前，警方以協助調查的名義，在當事人同意的情況下帶到警署詢問）中供稱：「我在衝動之下勒住他的脖子殺了他。」

根據目前調查，結希的死因目前列為「不詳」，司法解剖發現他「遺體上沒有刺傷或割傷的痕跡」。此外，警方在檢查安達嫌犯當時駕駛車輛的行車紀錄器時，發現部分數據已被刪除。

警方目前正在進一步確認安達嫌犯供詞的屬實性，並詳細調查其犯案的具體經過。

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