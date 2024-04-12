陸希平指間接救了低血壓病患 高雄民生醫院火速列5點駁斥

陸希平回應開錯刀過程決定離開，高雄民生醫院（圖）火速列出5點反駁，強調他是被2大過免職，非自願離職。（資料照）

2024/04/12 23:25

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高雄民生醫院開錯刀》主刀醫師陸希平出面道歉 否認竄改病歷

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院手術開錯病人案件，重大病安事件，今晚主刀醫師陸希平終於出面回應，強調自己「沒有造假病歷」，通知護理之家取「同意書」屬緊急狀況，並稱已決定離開醫院，對民眾造成的誤解，深感抱歉，回應一結束，民生醫院也火速聲明澄清部分內容，更強調陸是遭2大過免職，非自願離職。

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陸希平在臉書發聲明說，對於推錯病人，強調沒有主動推床或叫工友指定推那一床。他表示，自己沒有偽造病歷，且送錯的黃姓病患，經麻醉科發現有低血壓狀況，經緊急處置後病況已回穩「其實也間接救了送錯的那位病人」。

市立民生醫院今晚22點32分緊急發出澄清聲明，並條列5點駁斥陸希平的出面回應，分別如下（原文照刊）

1.陸姓醫師表示未推病人去開刀房，是巡病房途中接到麻醉科電話才趕去處理乙節，據調查事實4月4日上午7:57陸醫師於開刀房打電話至「一般病房」詢問開刀病人為何還未送至？隨後並親自前往病房護理站指示必須立將病人送至手術室，經護理師與手術室連繫後均表示該病患預排刀為8:30，依照院內SOP手術室程序尚未完備，請陸醫師等候手術室通知病房後，才能將病人送至手術室，但陸醫師不願等候手術室通知，仍執意「親自指示」工友將指定病人立刻送往手術室，且08:00-08:30該時段正逢病房護理師進行交班之時間，因忙碌時刻故無法當下與工友確認送出病人之身分。

2.當日陸醫師與黃姓病人約同時抵達手術室，陸醫師即催促相關同仁立刻上刀，該病人進行麻醉評估時，麻醉醫師告知病患血壓偏低不宜手術，唯陸醫師仍堅信病患接受手術後即可恢復，不採信麻醉醫師之評估，執意上刀，此時團隊仍未察覺病人送錯。

3.黃姓病患原本就不是陸姓醫師的病患，是單純因「內科疾病」收住院治療，「無照會外科手術之需求」。與陸醫師自述麻醉科因病人情況不穩定才通知通知陸醫師之情事與調查事實不符。

4.陸姓醫師發現病患錯誤之後，在手術後親自致電通知送病患入院之護理機構，要求補簽「同意書」，此節疑涉嫌簽署不實之同意書皆有明確之相關事證，本局已函送高雄地方法院檢察署調查。

5.陸姓醫師非自願離職乃是本院經法定程序審議處分大過2次予以免職。

衛生局今晚也針對前民生醫院陸姓醫師說明做出回應，表示依據市立民生醫院醫品病安委員會調查及本局約談相關醫事人員陳述，4月4日當天上午主刀醫師陸希平明確逾越院方既定程序事證明確，是導致本起重大病安事故主因，且經審閱病歷紀錄發現主刀醫師陸希平不但開錯刀，且事後涉病歷登載偽造同意書企圖補救。

至於陸聲稱間接救人云云，有挑戰醫療專業與倫理之虞，除經院方人審會決議免職處分並移送地檢署偵辦外，衞生局將依據行政調查事證並參採陸姓醫師之自述說明，儘速召開醫師懲戒委員會議處，堅定捍衛病人安全的醫療核心價值。

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