07/15 各報重點新聞一覽

2019-07-15 06:53

自由時報

總統初選今揭曉 國民黨分裂風暴將起？

前後歷經長達半年的國民黨總統初選，經一週市話民調後，結果將於今天上午正式揭曉，高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫等人的初選廝殺競爭，最後勝利者將出爐，但黨內也憂心，初選結束，藍營棘手的整合工程恐怕才剛開始，甚至可能面臨嚴重的分裂危機。

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鵝蛋孵不出竟是這原因…惡鄰嫌鵝太吵 用熱水澆熟

彰化縣張姓婦人與兒子，不滿林姓女鄰居飼養的一隻公鵝及兩隻母鵝叫聲太吵，竟多次持熱水壺闖入，狠心對母鵝與未孵化的鵝蛋淋灑熱水，母鵝為保護蛋，向前張口驅趕，不敵張婦的熱水攻擊，被淋到哀嚎慘叫；可憐的鵝媽媽不知蛋已被燙熟，基於母性仍堅持孵蛋，直到鵝蛋腐壞；林女發現鵝蛋孵不出小鵝起疑，透過監視器畫面發現，原來是這對母子搞的鬼而提告，彰化地院法官認定兩人行為造成三十三顆鵝蛋毀損，判張婦拘役三十三日，合併應執行二十六日，兒子張男拘役八日，皆可易科罰金。

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媽媽哺乳 可降心血管疾病風險

哺乳不只有益寶寶成長，也可降低媽媽傷「心」風險！澳洲雪梨大學近期發表最新研究指出，母乳哺育有助降低媽媽罹患心血管疾病的風險十四％、減少死於心血管疾病的風險三十四％；國內醫師也認同此觀點，建議可進行母乳哺育至寶寶一歲最佳。

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聯合報

藍焦慮拚整軍「否則明年雙輸」

國民黨總統初選民調今天出爐，此次初選過程競爭激烈，黨內立委也為參選陣營對立互嗆焦急如焚，紛紛喊話「泛藍整合在一起都不一定能夠贏」，盼國民黨一定要團結、盡速整合，否則明年總統、立委大選恐成「雙輸」局面。

道路工程大缺工 日薪2800請無人

缺工已是營造業的「日常」，尤其深山裡的道路工程。從梅山口起封閉十年的南橫公路，修路環境艱困、日曬雨淋、風險又高，每挺進一步已是艱辛，還要面對人力不願進駐，工程流標一年比一年嚴重，甚至工班平均年齡漸增、年輕人不願加入的窘境，日薪兩千八百元照樣找不到模板工。

中國時報

初選民調今出爐 郭已無獨立參選理由 國民黨不能分裂

國民黨總統初選民調今天出爐，一般預測高雄市長韓國瑜可能出線。而參選目的是要讓「小英政府下架」的前鴻海董座郭台銘，政商界重量級人士一致認為，郭如輸掉初選就應轉為國民黨助攻手，才能贏得敬重，如果郭不尊重民主機制脫黨參選，不但藍營會分裂，其國際形象將完全崩壞！

美爆示威遊行 大城拒配合取締 川普下令 全面搜捕非法移民

美國移民暨海關執法局（ICE）自今日起，針對沒有身分證明的非法移民展開大規模搜捕，目標鎖定全國10座主要城市中遭裁定遣返、但尚未離境的至少2000名移民。美國各地都傳出示威遊行，在華盛頓州，有男子攜帶步槍攻擊非法移民拘禁中心遭警方擊斃。科羅拉多州則出現示威者攻擊ICE大樓，卸下美國國旗升上墨西哥國旗的抗議活動。民主黨抨擊總統川普，犯下了人道罪行。全美各地大城市今日神經緊繃，移民社區則人心惶惶。

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