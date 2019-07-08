07/08 各報重點新聞一覽

2019-07-08 06:58

自由時報

韓國瑜倡徵募兵並行

國民黨今起展開為期一週的總統初選民調，職業軍人出身的總統初選參選人、高雄市長韓國瑜接受本報專訪時，針對現行兵役制度，率先拋出全募兵不可行、徵兵不能完全廢除的倡議，他指出，國家領導人應以「外求和平、內修武備」，他質疑「辣台妹」不管募不到兵、卻跑去嗆中，讓台灣陷入危險，才是真正的台灣國安問題，合理規劃應是「徵、募兵並行」，以確保國家安全。

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世大運》李智凱 鞍馬2連霸 王星皓奪台灣史上首面游泳獎牌

台灣健兒昨於二○一九年拿坡里世界大學運動會水、陸都傳捷報！台灣體大王星皓男子兩百公尺混合式鍍銅，戴上我國游泳史上首面世大運獎牌後，「鞍馬王子」李智凱也強勢衛冕金牌，世大運鞍馬二連霸更拚出角逐明年東京奧運的競爭力。

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生命奇蹟！台中受虐女童 能握媽媽手了

「感謝妳這麼努力！讓我們看到生命的奇蹟！」台中一歲女童疑遭保母施虐，嚴重顱內出血、手臂骨折，昏迷指數僅三分，經醫院十多天搶救，目前不但能自主呼吸，更展現驚人生命力，指數進步到八至九分，對媽媽呼喚有反應，眼睛能動、手能握住媽媽的手指，也能動動腳，醫師將訓練準備拔除鼻胃管，希望明日就能轉到普通病房。

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聯合報

藍反鐵籠公投 蔡總統：像初選政治動員

國民黨昨天在凱道舉辦大型活動抗議「鐵籠公投」。行政院長蘇貞昌表示，國民黨最沒資格談公投，台灣公投會這麼慢，這麼痛苦，就是因為國民黨將公投視為洪水猛獸，如今國民黨為了選舉「黃鼠狼給雞拜年」，實在不安好心，是假的誠意。蔡英文總統說，此活動看起來比較像初選的政治動員。

促轉會再撤2006人罪名 呂秀蓮、陳菊、施明德在列

促轉會昨天舉行「平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告」儀式，包含前副總統呂秀蓮、總統府秘書長陳菊、民進黨前主席施明德等在內共二○○六人，蔡英文總統表示，撤銷判決不足以平反受難者心理的創傷，「因為確實他們沒有犯罪」。

中國時報

警方清場 驅離示威者 香港九龍大遊行 入夜爆衝突

香港反對修訂《逃犯條例》的民怨未消，示威者7日下午再發起「九龍大遊行」，主辦方稱逾23萬人參與遊行，警方則表示高峰期有5.6萬人。遊行隊伍除高呼「釋放被捕者、追究警隊濫權」等原有口號，還明確表達了「解散立法會」和「立即雙普選」訴求。遊行終點的「西九龍站」是香港通往大陸唯一高鐵站點，遊行發起人劉穎匡強調，目的是希望向大陸旅客宣傳香港人的理念。

反鐵籠公投誓師 韓批蔡政府殺紅眼 民進黨為了鬥韓 不惜餓死農漁民

國民黨昨動員舉辦「反鐵籠公投誓師大會」，高雄市長韓國瑜致詞時說，「今天不跟藍軍講話，要跟綠軍、跟中間選民講話，民進黨這3年來台灣日子有更好過嗎？」韓並指出，連「民進黨的良心」前促轉會主委黃煌雄，都看不下去，不幹了，台灣的民主政治在民進黨執政下要何去何從？

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