06/03 各報重點新聞一覽

2019-06-03 06:50

自由時報

即日起申請美簽 需提交五年內社群帳號

美國國務院正擴大外國訪客入境審查，新規定要求幾乎所有入美簽證申請人，都需在「DS-160申請表」填寫過去五年內使用過的社群媒體帳號名稱、電話號碼、電郵地址、國際旅行和驅逐出境紀錄等細節，估計將有近一千五百萬申請人受到影響，違者恐將面臨「嚴重後果」。

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手機民調爭議》蔡：聯想作弊不負責任 賴：人身攻擊

民進黨總統初選民調即將進行，並首度納入五十％的手機民調，在激烈競爭下，黨內火藥味漸上揚。

日前有媒體報導，總統蔡英文陣營疑似蒐集支持者手機號碼，前行政院長賴清德受訪時要求說明，昨天卻引發兩位當事人的正面交鋒，蔡總統表示，希望不要把平時和支持者建立溝通管道的方式視為作弊，她同時拉高分貝指責：「這不是一個負責任的政治人物該有的想像。」賴清德也不客氣回應說：「聽起來，總統已對我展開人身攻擊。」呼籲蔡應守住君子風範。

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4月國際旅客來台 首度破百萬

國際觀光客來台再創新高！交通部觀光局最新統計，今年四月來台國際旅客達一一○．一萬人次，不僅是首次突破百萬、歷年四月來台人次最高，且比去年同期成長二十四．七二％，也創下單月成長最多等共三項紀錄。學者分析，在中國減緩限縮來台旅遊力道及日本黃金週影響下，中國、日韓等市場都有成長，預估今年來台旅客人次可望增破一千兩百萬大關。

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蘋果日報

中國人不打中國人 大謊言 中國防長 六四屠殺 無恥狡辯正確決定

中國殘暴又不知恥。1989年六四事件明屆滿30周年，這場震驚國際的血腥屠殺事件，至今仍未獲平反，中國國防部長魏鳳和昨竟強硬指稱，六四事件不僅是一場政治風波，更是「政治動亂」，中國採取果斷措施制止並平息動亂，是正確決定。法新社昨引述華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，魏鳳和公開回應六四事件，令人驚訝，認為此一舉動「不尋常」。

「推特大屠殺」中國異議人士頻遭停權

六四事件30周年前夕，傳出大批中國海外異議人士的社群媒體推特（Twitter）帳號遭停用，甚至內容被清空，美國共和黨聯邦參議員盧比歐抨擊，推特成了中國「審查員」。推特稱帳號封鎖是例行作法，與中國無關。

這波遭封鎖帳號的用戶，包括曾參與六四學運的前學生領袖唐柏橋、中國流亡歷史學者劉仲敬的支持者，以及曾揭發多起中國貪官事蹟、流亡美國的富商郭文貴等，除帳號遭停用，還有用戶反映追蹤人數減少、內容被清空等異常問題。

聯合報

陸再發白皮書轟美 郭台銘示警：更大金融海嘯將來臨

美中貿易戰增溫，大陸國務院昨發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，高調批評美方出爾反爾、得寸進尺、不講誠信，並指因美方堅持在協議中寫入涉及中國主權事務等，導致談判受挫。爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘示警，世界經濟將會在數月、甚至數周內產生急遽變化，「比金融海嘯更大的海嘯即將來臨。」

六四30周年／六四那天 現場目睹彈雨呼嘯

「士兵朝我這邊開槍，就在火光出現之際，旁邊的群眾應聲倒下，這是我人生頭一次感受到生命威脅，但我不能因為可能會死，就離開新聞現場。」聯合報前記者汪士淳回想卅年前在天安門廣場採訪的經歷，神情仍顯露出新聞人的堅毅。

中國時報

黑韓破壞團結 韓家軍正告藍營 停止傷害韓

凱道30萬韓粉誓師，展現「非韓不投」深厚民意。高雄市長韓國瑜感受到溫暖，直說「無論多麼詭譎的局勢，都願與我站在一起」。然而，黨內仍有雜音，黑韓、酸葡萄心態依舊，被封為「韓粉四大天王」的文山伯、陳清茂要這些人知所進退，而杏仁哥提醒，民調要防範黑箱作假。

前香港中文大學校長劉遵義預言 陸美科技角力 至少持續10年

隨陸美互課懲罰性關稅啟動，陸美貿易戰風暴持續擴大，特別是美國傾全力瞄準華為後，科技競賽已成新戰場；前香港中文大學校長劉遵義接受本報專訪預言，在全美「防華」心態作祟下，貿易戰已演變為科技戰，這一回合的「科技競合」至少會持續到下個10年。

美國國務院正擴大外國訪客入境審查，新規定要求幾乎所有入美簽證申請人，都需在「DS-160申請表」填寫過去五年內使用過的社群媒體帳號名稱、電話號碼、電郵地址、國際旅行和驅逐出境紀錄等細節；圖為美國在台協會內湖新館領事組簽證面談處。（資料照）

民進黨總統初選手機民調爭議，昨引發總統蔡英文與前行政院長賴清德兩位當事人的正面交鋒。（記者歐素美攝）

歷年4月份來台旅客人次

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