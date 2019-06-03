即日起申請美簽 需提交五年內社群帳號

2019-06-03

美擴大外國訪客安全審查

〔編譯陳正健、記者呂伊萱／綜合報導〕美國國務院正擴大外國訪客入境審查，新規定要求幾乎所有入美簽證申請人，都需在「DS-160申請表」填寫過去五年內使用過的社群媒體帳號名稱、電話號碼、電郵地址、國際旅行和驅逐出境紀錄等細節，估計將有近一千五百萬申請人受到影響，違者恐將面臨「嚴重後果」。

美國在台協會（ＡＩＴ）昨也說明，新措施已於五月三十日施行，受影響的簽證類別包括非移民簽證線上申請表（DS-160）、紙本非移民簽證申請表（DS-156）及移民簽證線上申請表（DS-260），但不會影響台灣旅客以免簽赴美時的「電子旅行授權許可（ＥＳＴＡ）」程序。

包括電話電郵等都需填寫

國務院指出，已更新移民及非移民簽證申請表單，幾乎所有申請者都必須填寫額外資訊，包括社群媒體資料等。在裁定簽證申請時，國家安全是首要考量；每一預期訪美的旅客和移民，都必須通過廣泛的安全審查。

之前，只有來自恐怖組織控制地區的申請人，才需要通過額外審查，每年約有六萬五千人受影響，但如今幾乎所有申請者，包括移民及非移民申請，都要呈交社群媒體帳號名稱，並可選擇主動提供其他未列入名單的社群網站細節，僅有特定外交或官方簽證類型得以豁免。

估近一千五百萬人受影響

這項新規定是川普政府於二○一八年三月提出。國務院預估，每年約有一千四百七十萬入美申請者受影響，包括七十一萬移民簽證申請者，以及一千四百萬非移民簽證申請者，包括求學或商務目的。國務院表示，向更多申請者蒐集額外資訊，將可強化審查程序。

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