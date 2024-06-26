竹市棒球場體檢會挨批功能不彰 市府：只提供專業建議

新竹市議員林彥甫批棒球場體檢會功能不彰且棒球場至今仍無改善進度，市府表示：體檢會只提供專業建議，相關勞務規畫仍由市府執行。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/06/26 19:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林彥甫針對市府發佈棒球場體檢會開會進度提出多項質疑，像是市府委託的高雄市結構技師公會，認定球場覆土超過負重、結構有安全疑慮，為何不函請法院，以安全考量請求優先移除覆土暫置他處保存？對此，工務處表示，因統包商已向法院聲請保全證據，市府有提出抗告聲請解除，但被法院駁回，近期已再提起聲請，建請法院針對統包商保全證據部分不應無限期延後，盼法院應要求統包商限期完成。

林彥甫也提到市府今年3月就已做出決議採人工草皮方案，為何改善勞務案設計單位還要再次提出與天然草皮的比較？還要體檢會決議，如此重複討論及決議的做法，是在浪費公帑又拖延球場改善的時間，且體檢會的功能不彰，且間隔9個月才再次召開會議，顯示體檢會功能未被有效發揮。

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工務處表示，市府推進棒球場重啟勞務案的基本設計，將相關資料提供體檢會委員，主要是提供體檢會參考，而體檢會僅針對棒球場改善方向給予專業建議，重啟規劃仍由委外新團隊進行設計。體檢會也會針對涉及專業問題，如結構、排水方案，作出相應專業的見解及建議，做為市府參考。

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