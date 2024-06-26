為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹市棒球場體檢會挨批功能不彰 市府：只提供專業建議

新竹市議員林彥甫批棒球場體檢會功能不彰且棒球場至今仍無改善進度，市府表示：體檢會只提供專業建議，相關勞務規畫仍由市府執行。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市議員林彥甫批棒球場體檢會功能不彰且棒球場至今仍無改善進度，市府表示：體檢會只提供專業建議，相關勞務規畫仍由市府執行。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/06/26 19:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林彥甫針對市府發佈棒球場體檢會開會進度提出多項質疑，像是市府委託的高雄市結構技師公會，認定球場覆土超過負重、結構有安全疑慮，為何不函請法院，以安全考量請求優先移除覆土暫置他處保存？對此，工務處表示，因統包商已向法院聲請保全證據，市府有提出抗告聲請解除，但被法院駁回，近期已再提起聲請，建請法院針對統包商保全證據部分不應無限期延後，盼法院應要求統包商限期完成。

林彥甫也提到市府今年3月就已做出決議採人工草皮方案，為何改善勞務案設計單位還要再次提出與天然草皮的比較？還要體檢會決議，如此重複討論及決議的做法，是在浪費公帑又拖延球場改善的時間，且體檢會的功能不彰，且間隔9個月才再次召開會議，顯示體檢會功能未被有效發揮。

工務處表示，市府推進棒球場重啟勞務案的基本設計，將相關資料提供體檢會委員，主要是提供體檢會參考，而體檢會僅針對棒球場改善方向給予專業建議，重啟規劃仍由委外新團隊進行設計。體檢會也會針對涉及專業問題，如結構、排水方案，作出相應專業的見解及建議，做為市府參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市府稱工務處長群組對話非個人本意 劉康彥：不要再硬拗
2024/06/19 16:49

竹市府稱工務處長群組對話非個人本意 劉康彥：不要再硬拗
新竹棒球場 7包土未送美檢驗 工務處長認了
2024/06/20 05:30

新竹棒球場 7包土未送美檢驗 工務處長認了

部署水湳經貿園區領漲抗跌 首選「當代首馥」
〈新聞分析〉政治操弄棒球場 犧牲球迷權益
2024/06/20 05:30

〈新聞分析〉政治操弄棒球場 犧牲球迷權益
竹市棒球場體檢小組會議決議採人工草皮 議員批：改善無進度
2024/06/26 16:13

竹市棒球場體檢小組會議決議採人工草皮 議員批：改善無進度

天熱流感成要命威脅！ 專家籲老人打含佐劑疫苗
高虹安AI芒果冰圖惹怒竹科工程師 罷免行動網路發酵
2024/06/22 15:53

高虹安AI芒果冰圖惹怒竹科工程師 罷免行動網路發酵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播