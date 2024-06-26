竹市棒球場體檢小組會議決議採人工草皮 議員批：改善無進度

新竹市棒球場體檢小組會議決議採人工草皮重鋪，市議員林彥甫批市府對棒球場的改善毫無進度，人工草皮去年即確定，並質疑體檢會存在的功能不彰。（資料照）

2024/06/26 16:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天（25日）召開棒球場工程體檢會第5次會議，市府今天發佈新聞稿稱棒球場將採人工草皮方式重鋪，目前相關覆土移除及重啟細部設計已在進行中，並等待法院鑑定結果出爐，若順利，希望年底啟動改善計畫，並在明年進行驗收。

對於市府發佈的新聞稿，市議員林彥甫則批，體檢小組相隔9個月再開的會議根本沒什麼進度。並質疑市府委託高雄市結構技師公會，如已認定球場覆土超過負重、結構有安全疑慮，市府為何不函請法院，以安全考量請求優先移除覆土暫置他處保存？球場改善沒進度，市府不該推給統包商要求要保存證據。

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且去年11月市府就已做出決議採人工草皮方案，為何改善勞務案設計單位還要再次提出與天然草皮的比較？如此重工的做法，市府根本是在浪費公帑又拖延球場改善的時間。且體檢會的角色有包含參與棒球場的改善嗎？還是全由勞務委外單位負責設計？體檢會的功能並沒有被有效發揮。

市府今天發佈新聞稿稱，考量建置成本、現有結構條件等條件，體檢會決議採人工草皮作為後續改善方向，棒球場重啟案將進入細部設計階段，預計於今年9月底完成細部設計及審查，並啟動上網招標，務求於明年順利改善竣工並進入驗收。

另工務處提到，市府113年4月24日委託高雄市結構技師公會審查，統包商提送的進版結構計算書，其以「現況」作為結構安全檢核，經45天完成審查後，審查結果為不符合（無法滿足）「混凝土結構設計規範」所規定之強度設計法及相關規定。不過，市府新聞稿並未提供相關數據及檢核報告內容，也未說明不符規定的內容與項目為何。

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