為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹市棒球場體檢小組會議決議採人工草皮 議員批：改善無進度

新竹市棒球場體檢小組會議決議採人工草皮重鋪，市議員林彥甫批市府對棒球場的改善毫無進度，人工草皮去年即確定，並質疑體檢會存在的功能不彰。（資料照）

新竹市棒球場體檢小組會議決議採人工草皮重鋪，市議員林彥甫批市府對棒球場的改善毫無進度，人工草皮去年即確定，並質疑體檢會存在的功能不彰。（資料照）

2024/06/26 16:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天（25日）召開棒球場工程體檢會第5次會議，市府今天發佈新聞稿稱棒球場將採人工草皮方式重鋪，目前相關覆土移除及重啟細部設計已在進行中，並等待法院鑑定結果出爐，若順利，希望年底啟動改善計畫，並在明年進行驗收。

對於市府發佈的新聞稿，市議員林彥甫則批，體檢小組相隔9個月再開的會議根本沒什麼進度。並質疑市府委託高雄市結構技師公會，如已認定球場覆土超過負重、結構有安全疑慮，市府為何不函請法院，以安全考量請求優先移除覆土暫置他處保存？球場改善沒進度，市府不該推給統包商要求要保存證據。

且去年11月市府就已做出決議採人工草皮方案，為何改善勞務案設計單位還要再次提出與天然草皮的比較？如此重工的做法，市府根本是在浪費公帑又拖延球場改善的時間。且體檢會的角色有包含參與棒球場的改善嗎？還是全由勞務委外單位負責設計？體檢會的功能並沒有被有效發揮。

市府今天發佈新聞稿稱，考量建置成本、現有結構條件等條件，體檢會決議採人工草皮作為後續改善方向，棒球場重啟案將進入細部設計階段，預計於今年9月底完成細部設計及審查，並啟動上網招標，務求於明年順利改善竣工並進入驗收。

另工務處提到，市府113年4月24日委託高雄市結構技師公會審查，統包商提送的進版結構計算書，其以「現況」作為結構安全檢核，經45天完成審查後，審查結果為不符合（無法滿足）「混凝土結構設計規範」所規定之強度設計法及相關規定。不過，市府新聞稿並未提供相關數據及檢核報告內容，也未說明不符規定的內容與項目為何。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市府稱工務處長群組對話非個人本意 劉康彥：不要再硬拗
2024/06/19 16:49

竹市府稱工務處長群組對話非個人本意 劉康彥：不要再硬拗
認了新竹棒球場無土壤檢測報告 高虹安：廠商只有口頭說明
2024/06/13 14:35

認了新竹棒球場無土壤檢測報告 高虹安：廠商只有口頭說明

三大園區加持 台史博館特區增值力道強勁
新竹棒球場 7包土未送美檢驗 工務處長認了
2024/06/20 05:30

新竹棒球場 7包土未送美檢驗 工務處長認了
棒球場去年5月7包土疑雲 竹市府跳針：多次說明送美土壤皆有實驗室數據
2024/06/19 13:56

棒球場去年5月7包土疑雲 竹市府跳針：多次說明送美土壤皆有實驗室數據

天熱流感成要命威脅！ 專家籲老人打含佐劑疫苗
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播