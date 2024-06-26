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全國大專領袖高峰會6/27登場 邀9大產業巨頭分享經驗

台北大學明天將舉辦全國大專領袖高峰會。（資料照）

台北大學明天將舉辦全國大專領袖高峰會。（資料照）

2024/06/26 19:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕第三屆全國大專領袖高峰會明天（27日）將在國立台北大學登場，由國立台北大學社團「北大創業家」主辦，將邀請台積電、台灣虎航、玉山金控、街口支付、台灣大哥大等9名產業巨頭與會分享。大學生能在一天之內聽見金融、網路、不動產、能源、半導體、汽車、通路、航空、電信等九大產業，學生們還有機會與企業代表進行面對面深入交流。

社團「北大創業家」表示，全國大專領袖高峰會於6月27日在台北大學三峽校區登場，邀請台積電人力資源資深副總何麗梅、台灣虎航董事長陳漢銘、55688集團副董事長李瓊淑、KIA汽車總裁李昌益、台達能源總經理張立業、玉山金控執行長許美麗、街口支付總經理范庭甄、永慶集團總經理葉凌棋、台灣大哥大商務長林東閔，分享成功之道與領導智慧。

社團「北大創業家」指出，全國大專領袖高峰會將吸引全國100所大學、500名跨校學生參與，為疫情後的社會重振信心，並為台灣各地的創生貢獻力量；活動將加入「百年三峽古早味辦桌」，讓學生們在品嚐美食的同時，亦能增進跨校聯誼交流，增注學生的創生新力。

大專領袖高峰會邀9大產業巨頭齊聚台北大學。（「北大創業家」提供）

大專領袖高峰會邀9大產業巨頭齊聚台北大學。（「北大創業家」提供）

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