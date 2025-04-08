勞動部前北分署長謝宜容移審 法院諭令100萬元交保、配戴電子腳鐐

勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容，遭控圖利北分署對外視覺設計、自身辦公室整修工程得標的習翌公司42萬餘元，還侵占12盒三節禮盒，新北地檢署依貪污治罪條例、侵占公有財物等罪嫌起訴，今日移審新北地方法院。（資料照，擷取自謝宜容道歉影片）

2025/04/08 15:38

〔記者徐聖倫／新北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容，遭控圖利北分署對外視覺設計、自身辦公室整修工程得標的習翌公司42萬餘元，還侵占12盒三節禮盒，新北地檢署依貪污治罪條例、侵占公有財物等罪嫌起訴。今日移審新北地方法院，法官認為謝宜容雖認罪，但其涉犯的都是重罪，故諭知交保金額100萬元、限制出境、限制住居，並須配戴電子腳鐐。

謝宜容的移審庭於今下午2時30分進行，期間謝宜容針對法官提問，圖利視覺設計、辦公室整修採購案、侵占禮盒共3罪名，謝宜容均啜泣表示：「我認罪。」謝宜容的律師指出，她有意認罪並配合所有調查，羈押原因已不復在，希望能以30萬元交保，也願意手機回報、限制住居。

請繼續往下閱讀...

檢察官認為，雖然謝宜容認罪且繳交所有犯罪所得約50萬元，但謝宜容所涉犯所有法條皆為5年以上重罪，且以她的社經地位、實力，都不能保證她不會棄保潛逃，故建請法官予以重保，除限制住居、出海、出境外，還需配戴電子監控設備。

法官認為，謝宜容涉犯刑法第132條公務人員洩密罪，以及貪污治罪條例第4、第6條，侵占公有財產、圖利等罪，皆為重罪，因此法官諭知，予以100萬元交保，期限為今晚9時前。若順利交保，將予以限制住居、限制出境，並需配戴電子腳鐐進行監控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法