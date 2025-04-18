美佛州州立大學槍案2死5傷 槍手母親竟是當地副警長

美國佛羅里達州州立大學塔拉哈西（Tallahassee）校區17日中午驚傳槍擊案，共2人死亡、5人受傷。事後學生弔念死者。 （美聯社）

2025/04/18 11:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州州立大學塔拉哈西（Tallahassee）校區17日中午驚傳槍擊案，共2人死亡、5人受傷，犯嫌身分隨後被查出是該校20歲的學生伊克納（Phoenix Ikner），他的母親是當地副警長，他使用母親以前值勤時用的配槍犯案。

綜合外媒報導，當地時間17日中午，佛羅里達州州立大學傳出槍響。從社群平台流出的影片可見，伊克納持槍在草地上走動並朝其他學生開槍，現場畫面混亂，學生驚恐尖叫竄逃，滿地都是學生的包包與野餐留下的食物等東西。

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最後，伊克納造成2人死亡、5人受傷，他被警方擊中後被送醫治療。但死亡的2人都不是該校學生。

佛州里昂郡（Leon County）警長麥尼爾（Walt McNeil）表示，伊克納是佛羅里達州立大學學生，也是他一位服務18年、「表現傑出」同仁的兒子。他還透露，犯嫌曾參與警局的訓練計畫，因此有辦法取得武器並不令人意外。

目前已知伊克納犯案時攜帶了一把手槍與一把獵槍，目前尚不知道他是否有使用獵槍。但他使用的手槍是母親以前執勤時所使用的手槍。

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