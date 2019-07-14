07/14 各報重點新聞一覽

2019-07-14 06:58

自由時報

蔡總統哥倫比亞大學演說︰台灣每天站民主最前線

蔡英文總統「自由民主永續之旅」今天前往哥倫比亞大學，與知名中國問題學者、哥倫比亞大學教授黎安友等學者及相關領域學生閉門座談。蔡總統談及台灣民主歷程及假訊息與滲透戰威脅，並引美國前總統胡佛所說，「自由是一扇敞開的窗，而人類精神與人類尊嚴的陽光就從這扇窗傾瀉而下」，台灣面臨的挑戰可能令人卻步，但有國際社會同行，台灣會堅定不移。

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到上海解盤踩雷 台3分析師遭中拘留

近年不少台灣證券分析師轉往中國發展，昨天傳出將代表新黨參選下屆總統的楊世光服務的上海仟和億公司，共有十二名台灣分析師遭上海警方逮捕，結果五人無保飭回，四人交保，三人遭刑事拘留，罪名為非法經營罪；至於十二人的名單，尚待通報。

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銘傳副教授自爆 先看家長背景挑學生

教育部推動大學多元入學，強調招生制度符合多元、公平、簡單之原則，讓各校選才，但前天招聯會諮詢會議中，銘傳大學風險管理與保險學系一名副教授自爆，他審查學生申請入學時，先看家長的社經背景、職業和學生外貌等條件，取代備審資料，狠打教育部一巴掌，也讓人質疑申請入學的公平性。

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聯合報

陸再打壓 駐斐濟代表處「中華民國」被消失

外交部昨天證實，受到中國大陸施壓，非邦交國中唯一僅存使用「中華民國」為名的斐濟代表處，近期將更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。

外交部並且表示，對於中國大陸政府挾持政經優勢及財務槓桿脅迫施壓，致斐濟政府強迫我駐處更名，我方表達強烈的譴責。

藍民調今完成 吳敦義：重返執政 唯一目標

國民黨總統初選民調今天將完成，明天上午公布民調結果，決定總統提名人選。面對參選人對民調的質疑及各種可能脫黨參選傳言，黨主席吳敦義除了邀請五位參選人共同參加明天民調公布記者會，希望初選後團結一致對外，昨天也在臉書貼文，提出團結勝選的最後呼籲。

中國時報

蔡喊勝選有信心 不會被打倒

蔡英文總統美東時間12日與僑界聚會，大家關切台灣當前政局與2020年大選情況，要求蔡英文要把前行政院長賴清德整合進來。蔡英文總統也在回應哥倫比亞大學師生提名時表示，她對2020年勝選有信心。並在臉書強調「我不會被打倒」。

美眾院支持對台軍售 將領交流

美國聯邦眾議院12日通過《2020財年國防授權法案》（FY 2020 NDAA），在涉台部分，國會認為應持續加強美台防務與安全合作，美國也應支持對台軍售，並依據《台灣旅行法》推動美台資深國防官員與軍事將領交流。

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