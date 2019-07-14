蔡總統哥倫比亞大學演說︰台灣每天站民主最前線

2019-07-14

〔特派記者楊淳卉／紐約十二日報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」今天前往哥倫比亞大學，與知名中國問題學者、哥倫比亞大學教授黎安友等學者及相關領域學生閉門座談。蔡總統談及台灣民主歷程及假訊息與滲透戰威脅，並引美國前總統胡佛所說，「自由是一扇敞開的窗，而人類精神與人類尊嚴的陽光就從這扇窗傾瀉而下」，台灣面臨的挑戰可能令人卻步，但有國際社會同行，台灣會堅定不移。

總統抵達時，由哥倫比亞大學副校長Gerald Rosberg迎接，並由黎安友主持座談。蔡總統座談前先進行演說，面對現場一百六十餘位學者及學生，她指出，全世界的自由正遭遇到空前未有的威脅，這個威脅正在衝擊香港，年輕人沒有管道發聲，只好走上街頭為民主自由拚搏。

談香港經驗 獨裁和民主無法共存

蔡總統表示，香港的「一國兩制」經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。因為獨裁政權只要一逮到機會，即使是一絲的民主微光，也會毫不留情地悶熄，過程可能是漸進的，但手法精巧到人們都無法察覺。

蔡英文也說，台灣每天都站在民主的最前線，面對資訊時代的新威脅，台灣並不孤單。讓我們與各國密切分享情資，我們就能為降低這種威脅做出更多貢獻。

總統並認為，民主還面臨其他挑戰，特別是暗藏算計的經濟誘惑。世界上許多國家都被迫在民主與經濟發展間做出抉擇，而正確的選擇似乎變得日漸困難。但她強調，擔任總統以來，台灣不斷向世界證明，民主和經濟成長不僅相輔相成，更是緊密不可分。

現場聽眾提問言論自由和假消息的關係，總統表示 ，這是每個政府現在都遇到的挑戰，但民主國家有非常重要的原則需遵守 ，就是保障言論自由，特別像是台灣這樣民主得來不易的國家，因此進行相關規範或限制，對政府或司法單位都是非常艱難的任務。

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