07/22 各報重點新聞一覽

2019-07-22 06:51

自由時報

新課綱8月上路 62萬高、國、小一新生適用

研議十年的十二年國教新課綱將在八月上路，首批適用今年上高一、國一及小一逾六十二萬名新生，國小到高中課程將更一貫化！

對比新課綱與現行課程，高中變革最大，總修習學分數由一九八降到一八○、畢業最低學分減為一五○，且必修課降到六十五％，選修課則可增到五十八學分、占比達三分之一，意味高中須開出一．五倍選修課，學生可更適性選課，但跨校、跑班將增加，開課師資及經費則成各校最大挑戰。

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連退2位中國前世界球王 17歲林昀儒「桌」金

繼前天扳倒前世界球王馬龍後，十七歲合庫小將林昀儒昨晚在二○一九年Ｔ２鑽石聯賽馬來西亞站男單決賽，再以四比一擊退世界排名第三的中國名將樊振東，爆冷奪冠，笑納生涯新高的十萬美元（約三百零六萬台幣）獎金，也再度撼動「中國長城」。

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「危老」接軌「都更」 擬取消最小面積限制

「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例）的十％時程容積獎勵明年落日，內政部決定不展延；但正擬與各地方政府商討針對「危險建築物」放寬都市更新最小劃定面積門檻，甚至取消限制，讓危老建築在時程容獎到期或條例落日後，能改為接軌都更案。

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聯合報

台鐵準點率10年新低 每天偷走火車族100萬分鐘…

今年三月一名日本觀光客對著台鐵月台誤點七十六分鐘的時刻板猛拍，因此上了新聞。台鐵誤點不是新聞，但這舉動卻讓台灣人側目，因為台鐵誤點早是台灣人的日常。

根據統計，去年全台平均每天有六百五十六萬人次使用公共運輸，其中有六十三萬人次搭乘台鐵，每十個通勤族就有一人是火車族。換算去年台鐵每天平均誤點分鐘數與列次數，再乘上每列車平均搭乘人數，一天所有火車通勤族累積誤點的總時數竟高達一百萬分鐘、超過七百天，也就是說光一天，所有台鐵旅客被「偷」走的時間就高達兩年，耗擲的社會成本驚人。

印尼羽賽／激戰91分鐘 周天成稱霸

最後一擊讓對手回球掛網，我國羽球「一哥」周天成昨天歷經九十一分鐘的三局大戰後激動躺在地上，他以廿一比十八、廿四比廿六、廿一比十五辛苦擊敗丹麥新星安東森，喜迎生涯首座超級一○○○系列賽冠軍，也是首位在印尼公開賽男單奪冠的我國選手，賽後也留下男兒淚。

中國時報

反送中蛋洗中聯辦 港警催淚彈清場

香港民間人權陣線21日昨日舉辦反送中遊行，昨晚7時許大批示威者包圍中聯辦，並以雞蛋、黑漆攻擊香港中聯辦招牌及大陸國徽。香港警方於8時左右預告清場後，示威者一度退離，不過，晚間10點多雙方在信德中心爆發衝突，警方則多次施放催淚彈清場。由於這是反送中遊行爆發以來首次包圍「中聯辦」，中聯辦發聲明譴責，並直言此舉嚴重挑戰一國兩制底線，挑戰中央權威，港府也稱將依法追究。

撿到大炮 柯備戰出兵！左打綠右批藍 聲量創新高

台北市長柯文哲連日來猛轟藍綠總統參選人一個是「草包」、一個是「菜包」，另一方面，不忘自詡自己是認真工作的「公事包」，20、21日更深入走訪綠營票倉台南。雖未正式鬆口要競逐總統大位，但一言一行無不象徵「天亮了、雨下了」，加之近期炮轟藍綠成功取得高聲量及話語權，柯文哲宣布參選2020的時機，可謂愈趨成熟。

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