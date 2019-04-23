醫病》好委曲！貨車司機「凸眼瞪人」遭客訴 原來生病了…

2019-04-23 21:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕56歲的鍾姓貨運司機罹患甲狀腺亢進，治療控制良好，這1、2年卻飽受甲狀腺凸眼症，眼球外凸、眼瞼攣縮、斜視，就像怒眼圓睜、凸眼瞪人，工作常被客訴，連吃飯也被誤會在瞪人挑釁，只能轉做內勤、也不敢外出社交，經過手術治療，終於擺脫凸眼人生，恢復正常生活。

中山醫學大學附設醫院眼科醫師黃晉德指出，甲狀腺亢進患者約有6成會罹患甲狀腺凸眼症；是自身抗體攻擊患者本身的甲狀腺濾泡細胞、眼窩肌肉及脂肪組織引起發炎反應，眼外肌、眼窩脂肪肥大，把眼球往外推，出現凸眼、眼瞼攣縮、結膜水腫、斜視、複視等症狀，甲狀抗進嚴重或輕微都可能引發，但抽菸或二手菸會增加凸眼症的風險。

黃晉德說，長期凸眼，除了影響外觀，也可能乾眼、眼睛閉不好，輕則可點人工淚液潤滑及追蹤檢查，嚴重可能會角膜破洞、潰瘍、感染，影響視力甚至失明，如果急性發作壓迫到視神經致病變，就需緊急施打高劑量類固醇治療，甚至緊急的眼窩減壓手術。

不少甲狀腺凸眼症的患者怕被誤會在瞪人，戴著墨鏡、帽子、口罩生活，非常困擾，鍾姓司機即使甲狀腺亢進控制良好，凸眼症卻愈來愈嚴重，眼球不斷外凸加上眼瞼退縮，讓眼白更明顯，好像隨時都在凸眼瞪人，常常被誤會、嗆聲，今年1月接受眼窩抽脂及眼窩骨敲除減壓手術，大幅好轉，由於有斜視，預計再4到6個月後再接受斜視矯正手術，就能完全解決眼睛問題。

黃晉德指出，甲狀腺凸眼症是可以治療改善，凸眼症會有3至5年的活動期，不斷惡化或復發，等進入穩定期後，則能著重在患者外觀及功能性回復的階段性手術，包括眼窩抽脂或眼窩骨敲除減壓手術、複視斜視矯正手術、眼瞼攣縮矯治手術及外觀美容修飾手術，但並非每個患者都要經歷全部的手術步驟，很多患者在接受第一步的眼窩抽脂手術後，就可獲得不錯的改善。

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