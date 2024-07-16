未來7天仍炎熱有極端高溫 下週台灣東南有颱風出現機率增

未來一週天氣晴朗，有極端高溫出現的條件，午後仍有局部大雷雨發生。（資料照）

2024/07/16 09:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（16日）晨恆春半島有局部雨，各地區平地最低氣溫約在22至24度之間，未來一週天氣晴朗，有極端高溫出現的條件，午後仍有局部大雷雨發生，週四（18日）受熱帶擾動外圍水氣影響，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至下週一（22日）台灣空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫條件，民眾要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；今各地區氣溫如下：北部24至38度，中部23至38度，南部23至38度，東部22至37度。

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今、明（17日）兩天盛行東南風，恆春半島及台東有局部陣雨；西半部水氣偏少，新竹以南近山區，午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有局部大雷雨的機率；週四至下週一熱帶擾動外圍水氣逐漸增多，恆春半島及台東有局部陣雨；午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨威脅。

熱帶擾動發展部分，歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示，菲律賓附近的熱帶擾動，週六（20日）已穿過菲律賓進入南海，發展成輕颱機率降低，且往西北、朝廣東前進，對台灣威脅小。

而下週二（23日）模擬圖則顯示，台灣東南方海面有另一熱帶擾動，發展成輕颱的機率提高至30％，由於模擬持續調整，應繼續觀察。

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