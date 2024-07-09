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熱！未來7天恐有極高溫 吳德榮：下週南海、菲東有擾動發展跡象

未來7天白天炎熱，有極高溫出現條件。（資料照）

未來7天白天炎熱，有極高溫出現條件。（資料照）

2024/07/09 09:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）晨各地區平地最低氣溫約在20、21度之間，未來7天白天炎熱，有極高溫出現條件，週五（12日）前大氣持續不穩定，午後對流發展，應注意局部大雷雨威脅，下週南方有熱帶擾動發展機會。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至下週一（15日）台灣空氣偏暖，又在太平洋高壓勢力內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；今日各地區氣溫如下：北部21至36度，中部20至35度，南部21至37度，東部21至36度。

今日至週五大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；應注意局部大雷雨威脅；週六至下週一（13至15日）太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但略受到高壓抑制，其強度稍減弱、範圍縮小。

吳德榮指出，歐洲模式系集模擬顯示，17日前後菲律賓東方至南海一帶「熱帶低壓」存在的機率，分別調整為60％及30％，菲律賓東方「輕颱」存在的機率，則調整為20％，應繼續觀察。

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