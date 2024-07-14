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未來一週炎熱有極端高溫 吳德榮：台灣東南方有輕颱存在機率

未來一週有「極端高溫」出現條件，要注意防曬、防中暑。（資料照）

未來一週有「極端高溫」出現條件，要注意防曬、防中暑。（資料照）

2024/07/14 09:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（14日）晨恆春半島有局部雨，各地區平地最低氣溫約在21至23度之間，未來一週有「極端高溫」出現條件，要注意防曬、防中暑，下週菲東有颱風生成機率持續增加，台灣東南方海面亦有擾動發展機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至週六（20日）台灣空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；今各地區氣溫為：北部23至38度，中部21至38度，南部23至38度，東部22至36度。

今、明（15日）兩天太平洋高壓略增強，新竹以南近山區午後有局部對流發展，仍較大雨勢發生的機率，週二至週六（16至20日）受熱帶擾動外圍水氣的間接影響，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨威脅。

在熱帶擾動發展部分，吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示，20日熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，輕颱的機率由30%提高至50%，週四（25日）台灣東南方海面有另一輕颱存在的機率約40％，不過由於模擬持續調整中，應繼續觀察。

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