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下週二午後雨更強！ 吳德榮曝颱風發展機率

吳德榮指出，16日到19日因受到熱帶擾動外圍水氣的間接影響，午後對流的範圍擴大、強度增強。（資料照）

吳德榮指出，16日到19日因受到熱帶擾動外圍水氣的間接影響，午後對流的範圍擴大、強度增強。（資料照）

2024/07/13 10:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今日指出，今日至下週三台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，各地高溫約在37、38度左右，仍須注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至下週五台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日各地高溫約在37、38度左右，明起氣溫更高。今日各地區氣溫為：北部24至37度，中部25至37度，南部25至38度，東部25至38度。

吳德榮指出，今日大氣持續不穩定，午後有對流發展，大部分在山區擴大至部分平地，應注意局部「大雷雨」的威脅，平地防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。明日及15日太平洋高壓略增強，新竹以南仍有午後對流，仍較大雨勢。16日到19日因受到熱帶擾動外圍水氣的間接影響，午後對流的範圍擴大、強度增強。

吳德榮續指，歐洲模式50次系集模擬顯示，14日前後從南海至菲律賓東方海面有3個「熱帶低壓」存在的機率，分別調整為80％、60％及40％（左圖）。17日前後呂宋島東南方「輕颱」存在的機率仍偏低、僅有20％（右圖）；台灣尚無機率值。

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