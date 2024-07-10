今高溫飆37度、明估會更熱 下週熱帶擾動發展機率持續增加

未來7天白天炎熱，明（11日）還會更熱。（資料照）

2024/07/10 09:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）晨各地區平地最低氣溫約在23、24度之間，未來7天白天炎熱，明（11日）還會更熱，週六（13日）前大氣持續不穩定，應注意局部大雷雨發生，下週南方熱帶擾動發展機率持續增加。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至下週二（16日）台灣空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來高溫條件，民眾要注意防曬、防中暑，避免熱傷害，預估明（11）日起氣溫還會略為上升。

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今日各地高溫約在36、37度左右，各地區氣溫如下：北部23至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。

今日至週六大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；應注意局部大雷雨威脅，平地應防「急雨積水」，週日至下週二（14至16日）太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但略受到高壓抑制，其強度稍減弱、範圍略縮小。

14日前後菲律賓東方至南海一帶「熱帶低壓」存在的機率，分別調整為60％及50％，17日前後呂宋島附近「輕颱」存在的機率，則略調高為30％，應繼續觀察。

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