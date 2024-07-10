為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

今高溫飆37度、明估會更熱 下週熱帶擾動發展機率持續增加

未來7天白天炎熱，明（11日）還會更熱。（資料照）

未來7天白天炎熱，明（11日）還會更熱。（資料照）

2024/07/10 09:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）晨各地區平地最低氣溫約在23、24度之間，未來7天白天炎熱，明（11日）還會更熱，週六（13日）前大氣持續不穩定，應注意局部大雷雨發生，下週南方熱帶擾動發展機率持續增加。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至下週二（16日）台灣空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來高溫條件，民眾要注意防曬、防中暑，避免熱傷害，預估明（11）日起氣溫還會略為上升。

今日各地高溫約在36、37度左右，各地區氣溫如下：北部23至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。

今日至週六大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；應注意局部大雷雨威脅，平地應防「急雨積水」，週日至下週二（14至16日）太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但略受到高壓抑制，其強度稍減弱、範圍略縮小。

14日前後菲律賓東方至南海一帶「熱帶低壓」存在的機率，分別調整為60％及50％，17日前後呂宋島附近「輕颱」存在的機率，則略調高為30％，應繼續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱！未來7天恐有極高溫 吳德榮：下週南海、菲東有擾動發展跡象
2024/07/09 09:36

熱！未來7天恐有極高溫 吳德榮：下週南海、菲東有擾動發展跡象
鋒前暖區+高壓壟罩 今至週四持續防38度以上極端高溫
2024/07/01 09:42

鋒前暖區+高壓壟罩 今至週四持續防38度以上極端高溫

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
本週仍熱 週一至五有午後大雷雨
2024/07/08 09:30

本週仍熱 週一至五有午後大雷雨
「冷心低壓」通過午後對流強度增 吳德榮：本週天天有大雷雨
2024/07/07 09:42

「冷心低壓」通過午後對流強度增 吳德榮：本週天天有大雷雨

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播