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CNN爆伊朗企圖暗殺川普 特勤局幾週前接獲線報

CNN引述消息人士，美國當局近幾週已得知有關伊朗試圖暗殺川普的情報。（法新社）

CNN引述消息人士，美國當局近幾週已得知有關伊朗試圖暗殺川普的情報。（法新社）

2024/07/17 07:08

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日於賓州造勢時遭槍擊，所幸傷勢無礙。美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士說法，美國當局近幾週已得知有關伊朗試圖暗殺川普的情報，如今的事態發展也讓美國特勤局加強川普的維安。

CNN報導，多名消息人士透露，美國政府過去幾週接獲線報，指伊朗企圖暗殺川普。但消息人士稱，沒有跡象表明這與上週六試圖暗殺川普的嫌犯庫克斯（Thomas Matthew Crooks）有關。

報導提到，一名國安官員表示，特勤局和川普競選團隊在上週六集會前就已意識到這項威脅。知情人士也透露，特勤局多次警告川普團隊，不要舉行戶外集會，這比特勤局能控制准入的活動將有更大的風險。川普競選團隊則不願透露是否意識到伊朗威脅，聲稱「我們不對川普的安全細節發表評論，所有問題都應向美國特勤局提出」。

國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）表示，目前暗殺川普的槍手庫克斯和其他人之間查無聯繫，調查正在積極進行中。

伊朗常駐聯合國代表團則否認了伊朗暗殺川普的傳聞，並指這些指控毫無根據且惡意，並表示，從伊朗的角度來看，川普是一名罪犯，因他下令暗殺蘇萊馬尼將軍，必須受到法庭起訴和懲罰，但伊朗選擇以合法途徑將他繩之以法。

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