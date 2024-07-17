桃機航警連開13槍 可疑車輛拒檢撞警車逃逸

桃園國際機場航警局對一輛可疑租賃車進行盤查，該車突然加速衝撞警車及民車，並逆向往國道二號方向逃竄。 （記者姚介修翻攝自航警局提供畫面）

2024/07/17 06:27

首次上稿 05:54

更新時間 06:27

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園國際機場昨晚（16日）10點37分傳出槍聲，航警局保安大隊警員驅離航廈周邊違停車輛時，發現一輛違停路緣的黃色租賃小客車形跡可疑，二度盤查時該車突然加速衝撞警車及民車，並逆向往國道二號方向逃竄，警員連開13槍並開車追捕，由於對方車速太快又是逆向，最後仍被對方逃逸。

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航警局保安警察大隊第二隊第一分隊分隊長蘇峯億凌晨接受媒體訪問指出，員警上前盤查時，駕駛搖下車窗，員警立即聞到車上有濃厚的塑膠味，警方事後已調閱相關資訊，並已循線尋獲車輛，將持續查緝在逃犯嫌，另外也加派特殊任務警力，強化機場安全。

據了解，昨（16日）晚約10時37分許，航警局保安大隊二之一隊警員於二航廈進行違停車輛驅趕作業時，發現一輛懸掛租賃車牌的賓士車違停在航站北路的公務車格，警員駕車上前準備驅離，該車駕駛卻突然加速離開，警員認為該車形跡可疑，調閱航廈監視器後，發現該車輛已違停至航站南路的公務車格內，便立即驅車前往。

警員駕車至該輛賓士車旁停放，並且下車上前準備盤查，不料賓士車突然加速衝撞警車及一旁民車，隨即自航站南路往國道二號逆向逃竄，警員及時閃避沒有大礙，隨即上車追捕並開槍反擊，但該輛賓士車速度太快，警方最後只能放棄追車。

航警表示，目前已調閱該車輛相關資訊及監視器畫面，將循線持續查緝犯嫌到案。

桃園國際機場航警局對一輛可疑租賃車進行盤查，該車突然加速衝撞警車及民車，並逆向往國道二號方向逃竄。 （記者姚介修翻攝自航警局提供畫面）

桃園國際機場航警局對一輛可疑租賃車進行盤查，該車突然加速衝撞警車及民車，並逆向往國道二號方向逃竄。 （記者姚介修翻攝自航警局提供畫面）

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