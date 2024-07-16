千萬賓利豪車自撞 40歲花蓮前獅子會長送醫不治

花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里處，亦即海岸路四號橋今天凌晨12點多發生一起汽車自撞的意外，價值千萬元的賓利轎車上發現駕駛送醫不治，疑似是住在附近的企業主、前獅子會長。 （記者王錦義攝）

2024/07/16 08:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉一輛轎車今天凌晨0點多行經省道台11線2.7公里處海岸路四號橋時，疑似超速過彎不慎自撞，車上40歲陳姓駕駛送醫不治；肇事車輛是價值千萬元的黑色賓利轎車，員警在車上找到毒品海洛因，發現駕駛是住在附近的工廠老闆、前獅子會長，警方調查發現，這輛車在東里十一街先擦撞路邊一排汽機車後肇事逃逸，詳細肇事原因還要進一步釐清。

台11線2.7公里處為一處小彎道，警方初步研判，車子疑似車速過快轉彎不及，先偏向路外撞到路邊一處鐵皮木造攤位，然後整輛車繼續往前撞到四號橋的護欄，車體左側全部被掀開，駕駛被拋出車外壓在車下，從木造攤位被撞到全毀、車輛左側被掀開的慘況，研判當時車速應該超過150公里以上。

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警方查出，肇事黑色車輛今天凌晨0點多沿吉安鄉東里十一街北往南直行，行經東里十一街10號前因不明因素連續擦撞路旁招牌、盆栽及自小貨車、自小客車、普重機車；一路往南肇事逃逸在3公里外自撞四號橋護欄，依肇事時間分析比對車號，賓利黑色汽車涉案嫌疑最高，警方並在駕駛座發現一級毒品海洛因一小包，由於車輛並非登記在陳男名下，將釐清毒品來源。

陳姓駕駛被車子壓住，車輛又掉入橋下卡在圳溝上，現場相當難救援，消防人員動用吊車，數十名警、義消合力把車輛偏移，把陳姓駕駛拉出，但已經沒有生命跡象，送醫後於今凌晨2點多宣告不治。警方從車子上發現駕駛的名片等證件，懷疑是住在附近的工廠老闆，通知家屬前往指認，詳細的車禍原因以及是否有酒駕、毒駕等原因，還要進一步釐清。

據了解，事故車為2006年相當經典的Bentley賓利車款Continental Flying Spur，擁有2具V6引擎組合而來的雙渦輪增壓W型排列12缸汽油引擎高達6.0升（實際排氣量 5998c.c.），車重達2475kg，可輸出560匹最大馬力，約5秒多可讓時速破百，極速則是可達時速312km/h。

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花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里處，亦即海岸路四號橋今天凌晨12點多發生一起汽車自撞的意外，價值千萬元的賓利轎車上發現駕駛疑似是住在附近的企業主、前獅子會長。 （記者王錦義攝）

價值千萬元的賓利轎車左側全部被掀開，顯示撞擊力的強大。 （記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里處，亦即海岸路四號橋今天凌晨12點多發生一起汽車自撞的意外，價值千萬元的賓利轎車左側全部被掀開，顯示撞擊力強大。 （記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里處，亦即海岸路四號橋今天凌晨12點多發生一起汽車自撞的意外，路旁一處木造工寮被車子撞到全毀。 （記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里處，亦即海岸路四號橋今天凌晨12點多發生一起汽車自撞的意外，價值千萬元的賓利轎車疑似轉彎不及，直直撞上路邊工寮及橋護欄。 （記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里處，亦即海岸路四號橋今天凌晨12點多發生一起汽車自撞的意外，價值千萬元的賓利轎車上發現駕駛疑似是住在附近的企業主、前獅子會長。 （記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里處，亦即海岸路四號橋今天凌晨12點多發生一起汽車自撞的意外，價值千萬元的賓利轎車上發現駕駛疑似是住在附近的企業主、前獅子會長。 （記者王錦義攝）

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