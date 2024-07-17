紫外線危險！ 上午各地晴朗無雲 午後恐有雷雨

中央氣象署表示，今天中午前後紫外線偏強，達過量甚至危險等級。（本報資料照）

2024/07/17 06:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（17日）台灣附近天氣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲天氣，高溫普遍為33至36度，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生機率，尤其是新北市、屏東縣及台東縣可能會出現局部38度左右的極端高溫，中午前後紫外線偏強，達過量甚至危險級，外出應注意防曬並補充水分。

降雨方面，午後在山區及近山區處有局部短暫雷陣雨，桃園以北及嘉義以南平地降雨機率較高，山區有短延時大雨發生機率，並伴隨雷擊及強陣風，午後外出應留意天氣變化。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來一週各地持續高溫炎熱，其中18日至20日，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生機率。

17日至20日各地為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後桃園以北、嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率。

21日至23日南方雲系北移，南部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 38 28~ 36 29 ~ 35 27 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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