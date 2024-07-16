週三高溫飆38度紫外線爆表 山區防午後陣雨

氣象署提醒，週三局部地區可能出現37至38度的極端高溫機率。（資料照）

2024/07/16 21:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（17日）各地晴朗穩定，東南部及恆春半島偶爾有短暫陣雨；各地高溫普遍在34至36度，局部地區可能會出現37至38度的極端高溫機率，外出請注意防曬並多補充水分，下午外出請留意天氣變化。

中央氣象署預報，週三天氣與今天類似，持續受太平洋高壓影響，而午後主要在山區及近山區有局部短暫雷陣雨，不過桃園以北及嘉義以南的平地降雨機率也偏高，局部對流發展旺盛，各山區有短延時大雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風，下午外出請留意天氣變化，前往山區、溪流附近也請特別注意安全。

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溫度方面，週三各地高溫普遍在34至36度局部地區可能會出現37至38度的極端高溫，近中午前後紫外線也偏強，可能來到過量甚至危險等級，外出請注意防曬並多補充水分。

天氣風險公司指出，預測這些雷陣雨發生區域主要多集中在風速較弱的桃竹苗到中南部山區，並有機會擴及南部平地一帶；各地氣溫持續炎熱，最高溫容易達36度或以上機會，特別是西部位處背風面，由於沉降增溫效應，不排除有37至39度的高溫，請務必做好防暑降溫的措施，避免熱傷害。

紫外線指數部分，新竹市、新竹縣為紅色「過量級」；其餘縣市則為紫色「危險級」。

空氣品質方面，週三環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

溫度方面，週三各地高溫普遍在34至36度。（擷取自中央氣象署）

紫外線指數部分，週三新竹市、新竹縣為「過量級」；其餘縣市為「危險級」。（擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自中央氣象署）

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