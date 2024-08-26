全國科展嘉中4組學生獲獎 普渡傳說不脛而走

嘉中參加科展再獲獎，校園盛傳與農曆7月普渡儀式有關。（嘉義高中提供）

2024/08/26 16:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義高中是國內外科展常勝軍，第64屆全國中小學科學博覽會日前公布得獎名單，嘉中4組學生參賽再度獲獎，為校爭光；而學校師生參賽常拿獎，盛傳與農曆7月普渡有關。退休物理老師李文堂分享說，因雨豆樹下曾有「黑影」出沒，學校自1993年起舉行普渡儀式，他幾乎每年參加，並供奉3箱金牌啤酒，自2001年至今，12次指導學生入選國際科展選手，代表隊拿「金牌」還獲前總統蔡英文接見3次，校園傳說不脛而走。

嘉義高中校長陳元泰說，以往在台中學校服務，僅有普渡拜拜，來到嘉義市才知道有分區輪普習俗；學校依傳統每年農曆7月「白天普渡、晚上辦桌」，傳承宗教民俗文化，也具教育意義。

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此次全國科展，嘉中學生蘇容萱、葉家余作品「以奈米銀蝕刻法鑑別蜂蜜之真偽」，以及方浩宇、林弘唯、賴伯叡作品「擺磁必得其解，探討磁擺的運動行為」，分獲農業與食品學科、物理與天文學科第3名。

另，黃脩睿、黃祈叡、張恒瑞作品「探討Dexlansoprazole的副作用-可作為ITE、芳香烴受體和糖皮質激素受體的內分泌干擾」獲得動物與醫學學科佳作；吳佳臻、黃聆軒作品「雷射光通過透明溶液產生繞射的研究」，獲得物理與天文學科佳作。

嘉中退休物理老師李文堂至今仍指導學生參加國際科展，屢屢獲獎。（記者王善嬿攝）

嘉義高中今年全國科展再獲2個第三名、2個佳作成績。（嘉義高中提供）

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