全國中小學科學展覽會 澎湖龍門國小與大池國小表現亮眼

澎湖冰花孕育在澎湖鹽風環境，成為龍門國小科研主題。（記者劉禹慶攝）

2024/08/26 16:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第64屆國中小學科展因受凱米颱風影響，原實體評審，調整至澎湖文光國民小學分組分科辦理，龍門國小榮獲國小生物組「第一名」及「鄉土教材獎」；大池國小榮獲國小物理組「第一名」，頒獎典禮改為線上直播方式辦理。

今年全國各級學校科展參賽作品達9316件，經初選參加地方展覽會的作品有4451件，最後進入全國展覽會的作品405件，競爭相當激烈，僅有4%。

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龍門國小以「好吃的風鹽冰～澎湖鹹水煙對冰花生長影響之探究」榮獲國小組生物組第一名及鄉土教材獎，由辛柏緯及賴秀智教師指導，參加學生吳宥瑢、洪予晴、宋昆陽、李偉琳及王楷翔。

大池國小以「好宅—菜宅擋風模型研究」榮獲國小組物理組鄉土教材獎，由歐志酊及陳志明教師指導，參加學生許翊暘、蔡淯凡、陳霓津、陳淯琳、李昱澄及顏均峯。菜宅是澎湖先民的智慧，以死去的珊瑚礁咾古石為圍牆，阻擋澎湖冬季東北季風，讓作物順利成長，孕育澎湖世代子民。

澎湖縣政府教育處表示，此次比賽獎項取得，皆歸功於各校師生的辛勤付出，使澎湖縣獲得縣市團體獎第一名之殊榮。澎湖縣今年亦積極辦理科學營及科學玩具比賽等科學活動，培養學生科學探究能力，擴展科學視野，期待未來澎湖縣學生可以具備科學素養，再獲佳績。

菜宅是先民的智慧，以咾古石阻擋東北季風。（記者劉禹慶攝）

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