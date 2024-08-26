宜蘭首次法拍空屋帶看 二拍打8折邀買家撿便宜入住透天厝

宜蘭執行分署今天帶看的3層透天厝，預計9月3日二拍，底價打8折。（圖由宜蘭執行分署提供）

2024/08/26 14:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕法務部行政執行署宜蘭分署今天在宜蘭舉辦首次法拍空屋帶看，帶看的3層透天厝本月首拍底價2480萬餘元，最後流標，預計9月3日二拍，底價打8折，降到1986萬餘元，宜蘭執行分署歡迎買家撿便宜，當透天厝新主人。

宜蘭執行分署這次帶看的法拍空屋，位在礁溪鄉龍潭村漳福路，鄰近龍潭湖風景區，原屋主積欠10萬餘元房屋稅，另有上千萬元民間欠款，名下建物被法拍，此行由行政執行官、書記官帶領有興趣買家入內查看屋況。

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參加活動的買家認為，房屋採光好、附家具、大門鑰匙，買到就可馬上入住，會考慮投標，另有人說，第一次出席行政執行機關法拍空屋帶看，拍賣價格比市售房屋便宜不少。

宜蘭執行分署分署長吳廣莉表示，以往的法拍空屋因無法入內查看屋況，買家只能憑公告了解拍賣標的，難免有諸多疑慮而不願貿然投標，為使拍賣資訊更透明，日後若有查封的空屋、經過義務人同意案件，會再安排帶看。

此案的法拍空屋建物坪數177.5坪，2、3樓共有7間套房，床具、電視、冰箱、冷氣一應俱全，四周環境清幽，屋齡約9年，9月3日下午3點將在宜蘭執行分署二拍，底價1986萬560元，每坪11萬多元，拍定後點交物件，詳情可上「法務部行政執行署宜蘭分署」臉書粉專查詢。

法拍空屋內的床具、電視、冰箱、冷氣一應俱全。（圖由宜蘭執行分署提供）

屋內浴室設備相當高檔。（圖由宜蘭執行分署提供）

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