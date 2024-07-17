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彰濱暗夜漫天煙塵 大數據揪2工廠

彰濱工業區金屬熔煉業者未妥善收集廢氣，導致廠房瀰漫白色煙塵。（環境部提供）

彰濱工業區金屬熔煉業者未妥善收集廢氣，導致廠房瀰漫白色煙塵。（環境部提供）

2024/07/17 05:30

華鉬、星陽公司熔煉金屬 未妥善收集廢氣 造成空污

〔記者陳嘉怡、劉曉欣／綜合報導〕彰濱工業區的華鉬公司、星陽公司在深夜進行金屬熔煉，卻未妥善蒐集廢氣，造成大量白色煙塵如塵爆般逸散到廠外，嚴重污染空氣。環境部表示，此案是運用區域智慧空品感測物聯網大數據發現，兩家工廠附近的PM2.5（細懸浮微粒）數據在夜間時常異常偏高，進而揪出業者違法行為；依空污法最重可罰二千萬元，將由彰化縣政府依法裁處。

彰縣府將裁處 最重罰2千萬

環境部環境管理署中區環境管理中心主任葉廼群表示，此案運用區域智慧空品感測物聯網大數據追蹤，前後約有半年時間，結果發現在彰濱工業區的幾個空氣盒子感測器中，夜間PM2.5數據時常出現異常偏高，因此進一步使用熱顯儀縮小範圍，並鎖定可能的違規工廠，在近日深夜入廠突襲稽查，當場查獲這二家金屬熔煉工廠，有大量白色煙塵從廠房逸散排放至空氣中，「如塵爆般驚人」，造成嚴重空氣污染。

葉廼群表示，由於在金屬熔煉過程，會產生大量煙塵，需要集氣收集污染物，推測業者可能因夜間離峰用電較便宜，為了要省下處理成本，因此選擇在夜間操作。其中一家業者沒有把集氣罩移動到鍋爐旁邊收集污染物，造成工廠內外煙塵瀰漫；另一家則是固定式集氣設備效率不足，造成含粒狀污染物煙塵從廠房出入口及通風口大量逸散至空氣中。

環保局：運用感測物聯網發現

葉廼群表示，現場已要求業者立即停止異常排放煙塵的違規行為，並依照違反空氣污染防制法規定告發，可罰十萬元至二千萬元，並得令其停工或停業，後續將由彰化縣政府依法裁處，環境部也會繼續追蹤業者改善情形。

針對此案，彰化縣環保局表示，為釐清污染源，特別選在制高點架設AI智能影像判煙系統，長期監控彰濱工業區，並運用區域智慧空品感測物聯網大數據分析，才能發現這二家污染工廠。

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