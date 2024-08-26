國研院科政中心主任 清大電機系教授黃錫瑜接任

國研院蔡宏營院長（右）頒發聘書給科政中心黃錫瑜主任（左）。（圖由國研院提供）

2024/08/26 14:44

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國家實驗研究院今（26）日舉行科技政策研究與資訊中心主任交接典禮，由清華大學電機工程學系教授黃錫瑜接任。黃錫瑜的研究專長融合積體電路設計、設計自動化與機體電路測試等多項跨領域技術，他表示，未來將致力於整合資訊服務與學研界人才網絡，強化台灣科技施政和產業創新效率及國際競爭力。

黃錫瑜為台灣大學電機工程學系學士、碩士，1997年取得美國加州大學聖塔芭芭拉分校電機與電腦工程博士學位後，在美國矽谷的國民半導體和後來併入台積電的世大積體電路工作兩年，1999年進入清華大學電機工程學系任教迄今。

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黃錫瑜曾任清華大學積體電路設計技術中心主任、創新育成中心主任、台灣積體電路設計學會理事長、工研院南分院創新長、南臺科技大學副校長，也曾於2007年共同創立開發IC設計軟體的兆心科技。其研究專長融合了積體電路設計、設計自動化與積體電路測試等多項跨領域的技術，創造具有高品質、高可靠度與長壽命的「永保安康之晶片」為終極目標。

黃錫瑜表示，上任後將致力於整合資訊服務與學研界人才網絡，強化我國科技政策的支援體系，並積極導入智慧化工具運用，持續開拓科研議題視野，提供國科會更專業的科技資訊分析能力，落實科政中心作為產官學研各界幕後智庫的重要任務，期能進一步推動國家創新體系，強化台灣科技施政和產業創新效率及國際競爭力。

國科會副主委林法正感謝前科政中心主任林博文過去4年的努力付出，也期勉黃錫瑜能繼續帶領科政中心發揮國家級科技政策研究智庫的角色，支援國科會及相關部會的科技政策規劃。

國研院院長蔡宏營則表示，國研院將借重黃錫瑜多年的前瞻科技研究經驗，使科政中心不僅是具備堅實學術能力和實證研究特色的關鍵幕僚與科技政策智庫，更能在台灣的科技發展生態鏈中，扮演全方位協助政府推動國家科技發展的重要角色。

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