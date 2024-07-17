立院三讀》「新住民基本法」漏夜通過 「抹紅」爭議條文未入法

立院議場新住民基本法案上演兩黨表決大戰。（記者田裕華攝）

2024/07/17 06:14

〔記者李文馨／台北報導〕立法院本會期最後一天，院會16日深夜三讀通過新住民專法，藍白挾人數優勢表決，確定法案名稱訂為「新住民基本法」，而非協商達成共識的「新住民權益保障法」，同時明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜，並提供新住民學習語言資源以消除隔閡。

針對民眾黨於立法目的所提的爭議條款「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」，由於民進黨團改支持國民黨團提出的修正動議，也就是院版內容，最後爭議條文並未入法。

請繼續往下閱讀...

朝野本會期多次協商「新住民基本法」、「新住民權益保障法」等草案，但雙方就法案名稱、保障對象、專責機構如何設置等關鍵條文出現分歧，雖朝野13日對於法案名稱訂為「新住民權益保障法」取得共識，不過因綠營質疑民眾黨立委麥玉珍偷渡中配取得身分證的相關程序，民眾黨團認為遭「抹紅」，宣布撤簽協商結論。

藍白提出的修正動議主張法案名稱訂為「新住民基本法」；在立法目的部份，民眾黨版明定「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」；不過，國民黨團主張採行政院版，綠營支持未納爭議條款的版本，因此最後爭議條文並未入法。通過條文內容為：「為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民基本權益，協助其融入我國社會，建立共存共榮之族群關係，特制定本法」。

蘇巧慧：陸委會、兩岸條例、港澳條例恐被架空

三讀條文明定，適用對象包含經許可在台灣地區居留、依親居留、長期居留或永久居留的外國人、無國籍人民、大陸地區人民、香港或澳門居民，其配偶為居住台灣地區設有戶籍國民者，且保障對象及於新住民子女；另外，新住民定義也擴及各國來台居留的專業人士、技術移民及投資移民。

在新住民事務專責機關設立前，行政院為審議、協調本法相關事務，涉及各目的事業主管機關執掌者，必要時得召開部會首長會議，會同各目的事業主管機關辦理。此外，條文也明訂，政府應每年針對新住民總體支持事項檢討並改進。為研擬、訂定或檢討相關支持事項，政府應每5年進行調查、擬定計畫，並將結果公開於網站。

此外，條文也設置新住民發展基金，除各級政府編列預算，推動辦理新住民家庭各項照顧服務事項，如有需求亦可向基金申請補助；同時辦理維護新住民權益措施，包含通譯服務、提供新住民語言學習、保障勞動權益及媒體近用權等。

針對法案名稱改為「基本法」，民進黨立委蘇巧慧發言時指出，新住民專法若用「基本法」架構處理，在法律解釋上，由於基本法優於一般法，往後這部新住民基本法位階，將架空陸委會和現行「兩岸人民關係條例」、「港澳人民條例」；她質疑，未來法律競合要如何處理？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法